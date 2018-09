Stoffel Vandoorne, compañero de Alonso, no seguirá en McLaren en 2019

El belga Stoffel Vandoorne, compañero del español Fernando Alonso en McLaren en el Mundial de Fórmula Uno, tampoco correrá para ese equipo el año próximo, según acaba de anunciar de forma oficial la escudería de Woking. La escudería inglesa emitió un comunicado, en el que su Director ejecutivo, el estadounidense Zak Brown agradece los servicios prestados por el piloto belga, admitiendo que "está claro que no le" pudieron "dar las herramientas necesarias para que mostrara su verdadero talento"

Dear Friends, I will be leaving McLaren at the end of this season. The past 2 seasons we didn’t achieve the succes we’d hoped, but I want to thank everyone for the opportunities they gave… https://t.co/UyYFLqiNEH