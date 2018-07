Lorenzo, Vierge y Oettl sorprenden a los favoritos en Sachsenring

Los españoles Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), en MotoGP, y Xavier Vierge (Kalex), en Moto2, junto al alemán Phillip Oettl (KTM) en Moto3, sorprendieron a los principales favoritos de sus respectivas categorías durante la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring. Jorge Lorenzo, que había sido octavo por la mañana, bajó en más de un segundo y medio su registro personal para colocarse líder en la tabla de tiempos al final del primer día, por delante de Danilo Petrucci, también piloto de Ducati, y Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), quien había sido el más rápido por la mañana.



Como ya sucedió en la primera tanda, el primer líder de la categoría volvió a ser Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien cuenta por victorias todas sus participaciones en la carrera alemana de MotoGP, y que dedicó la jornada a conseguir el mejor ritmo de carrera posible, sin apenas entrar en su taller ni prestar mucha atención a los cambios de neumáticos. Aun así, el piloto de Repsol Honda marcó el mejor tiempo de la categoría en la tercera vuelta, 1:21.349, y no fue hasta el final de la sesión, cuando muchos de sus rivales aprovecharon la ocasión para cambiar neumático, que le superaron en la tabla de tiempos el español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) y los italianos Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que fue el más rápido por la mañana.



Márquez se tuvo que conformar con la quinta posición final de la jornada, justo por delante de Maverick Viñales, el mejor de los pilotos de Yamaha, que si bien por la mañana estuvieron casi en todo momento en cabeza de la clasificación, por la tarde sólo Viñales aguantó arriba, mientras que el italiano Valentino Rossi, con muchos problemas de rendimiento en su moto, acabó en una más que discreta decimoséptima posición. La retirada de Dani Pedrosa ha dejado vacante una plaza sobre la segunda Yamaha YZR M 1 -la primera ya se anunció que será para el italiano Franco Morbidelli- y ello propició que comenzasen a "sonar" nombres para ese segundo asiento y "meritorios" con ganas de agradar para terminar de convencer a los responsables del nuevo equipo respaldado por la petrolera malasia Petronas.



Entre los nombres que destacan para ese puesto lo son el del francés Fabio Quartararo, en la actualidad en la escudería Speed Up de Moto2, aunque también el español Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), que se encuentra precisamente en una de las plazas, la del equipo de Jorge Martínez "Aspar", que el próximo año serán de Petronas, por lo que el de Talavera de la Reina intenta destacar para que la decisión se decante en su favor. Con Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), decimoséptimo y fuera de la segunda clasificación directa, en la misma situación se encuentran los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR), undécimo, por delante de Pol Espargaró (KTM RC 16) y de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), o Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), en una más que discreta vigésima posición.



El español Xavier Vierge (Kalex) cerró su participación en la primera jornada de Moto2 con el mejor tiempo, 1:24.750, con el que superó en 25 milésimas de segundo a su compatriota Alex Márquez (Kalex), en 29 milésimas al alemán Marcel Schrotter (Kalex), que fue uno de los más rápidos de la sesión, y también en menos de una décima de segundo al malasio Khairul Idham Pawi y los italianos Francesco Bagnaia y Lorenzo Baldasarri, todos ellos sobre sendas Kalex. La igualdad fue la nota predominante de la sesión de Moto2, pues si entre los siete primeros clasificados apenas hubo una décima de segundo de distancia, la diferencia no llegó al segundo entre los veintiocho primeros clasificados, lo que deja una clara referencia de la tremenda igualdad que existe en este trazado. El alemán Phillip Oettl (KTM) dio un paso al frente y ejerció de anfitrión en Moto3 para situarse líder con un registro de 1:26.980, que era tres décimas de segundo más rápido que el registro del español Jorge Martín (Honda) -tercero-, quien a la postre también se vio superado por el italiano Tony Arbolino (Honda).

Selección DN+