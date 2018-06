Viñales domina los libres en Assen

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha), en MotoGP, el italiano Francesco Bagnaia (Kalex), en Moto2, y el también español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), en Moto3, han sido los más rápidos este viernes en el circuito de Assen tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda.



Viñales fue el más rápido en un final de infarto en la segunda tanda. Mientras que Marc Márquez (Repsol Honda) había llevado la batuta en la primera parte de la FP2, el primero en discutirle y en abrir la batalla fue Andrea Dovizioso (Ducati), rebajando en 2 milésimas el que era el mejor tiempo del de Cervera a falta de 25 minutos. Pero las mayores hostilidades llegaron desde el Movistar Yamaha MotoGP y con acento catalán, ya que Maverick Viñales, que había estado siempre en las posiciones cabeceras, decidió 'volar' con la goma blanda atrás y lograr un 1:33.547 a falta de 3 minutos y rebajarse a sí mismo ese tiempo, que ya era el mejor, hasta el 1:33.378 en el último minuto. Con sol, como estaba previsto pese a que sea muy raro gozar de él en Assen, y un clima caluroso las MotoGP pudieron ir a por tiempos imprevistos, muy bajos. Y de momento Holanda promete emoción e igualdad, dado que hay siete pilotos en medio segundo de diferencia y en las primeras posiciones hay hasta cuatro fábricas --Yamaha, Suzuki, Ducati y Honda--. Tras Viñales, el segundo mejor crono fue finalmente para el italiano Andrea Iannone (Suzuki), que tiró de gomas y rebufo para situarse a 121 milésimas del de Roses. Tercero fue Danilo Petrucci (Ducati), también de menos a más, mientras que Valentino Rossi (Yamaha) fue cuarto y Cal Crutchlow, quinto, la primera Honda.



Finalmente, Dovizioso acabó sexto por delante de su compañero de equipo en Ducati Jorge Lorenzo, a 492 milésimas de Viñales y la sensación de tener todavía mucho margen de mejora para intentar buscar la que sería su tercera victoria consecutiva en carrera, tras las de Mugello y Montmeló que, a su vez, fueron las primeras con el fabricante italiano. Márquez, que no se metió en la batalla final, terminó el viernes octavo por delante de Àlex Rins (Suzuki) y de un Johann Zarco (Yamaha) que, junto a Pol Espargaró (KTM) en la FP2 y Lorenzo en la FP1, fueron de los pocos que se fueron al suelo de Assen. Dani Pedrosa (Repsol Honda), todavía sin aclarar su futuro, acabó la jornada en undécima posición. Mientras, en la categoría de Moto2 el gran protagonista del día fue el piloto del SKY Racing Team VR46 y líder del Mundial Francesco 'Pecco' Bagnaia, ya que lideró las dos tandas, marcando el mejor crono en 1:38.091 por delante del español Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), a una décima exacta, y de su compatriota Luca Marini (Kalex), tercero.



Cuarto fue el galo Fabio Quartararo (Speed Up), vencedor en la pasada cita del Gran Premio de Catalunya, con Lorenzo Baldassarri (Kalex) quinto y Mattia Pasini (Kalex) sexto, confirmando el dominio italiano. Por su parte, Àlex Márquez (EG 0,0 Marc VDS) fue octavo y Miguel Oliveira (KTM), segundo en el campeonato, no pasó de la duodécima posición. En Moto3, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) fue el más rápido al dominar la FP2 con un tiempo de 1:42.677, 94 milésimas mejor que el marcado por la mañana por su compatriota Jorge Martín (Honda), que no pudo mejorar su crono en la sesión vespertina. Tercero fue el argentino Gabriel Rodrigo (KTM), cerca también del tiempo de Canet, que batió a sus rivales en su penúltima vuelta lanzada.

Marco Bezzecchi (KTM), actual líder del Mundial en la categoría pequeña, terminó la jornada en séptima posición, mientras que el segundo clasificado Fabio Di Giannantonio (Honda) fue décimo y alejado de la cabeza, a casi medio segundo de Canet. Albert Arenas (KTM) fue decimosegundo y el 'rookie' Alonso López (Estrella Galicia 0,0), decimoctavo.

