La eficaz guerra de guerrillas Caja Rural-RGA

Hay una máxima en la Vuelta, en el ciclismo, en el deporte y en la vida que es un buen principio de acción: saber cuál es tu sitio. Los responsables del Caja Rural-RGA saben mejor que nadie que son un equipo de formación, que el nivel de sus corredores es el que es, y que en el tú a tú con las grandes estructuras del Wolrd Tour es muy difícil sorprenderles, por no decir que es casi imposible. Por eso el conjunto de Juanma Hernández ha centrado el tiro en las 15 etapas de la Vuelta disputadas en buscar la fuga, tener presencia y, además, sumar el mayor número de puntos UCI posibles por puesto. Era el planteamiento global de la ronda española, y lo fue en la etapa navarra entre Pamplona-Lekunberri.

Caja Rural-RGA buscó presencia en una fuga que tardó casi dos horas en consolidarse, porque se salió a un ritmo infernal. Fernando Barceló se metió en el corte inicial de 21, pero terminó cediendo.

“He llegado a estar con ellos, pero me han reventado. He tenido una actitud positiva, lo he dado todo. Hay días que me he quedado frustrado por no conseguirlo, pero es que hoy iban muy fuertes a un ritmo brutal”, comentaba ayer el ciclista el oscense. “La Vuelta no ha terminado, ni mucho menos, quedan seis oportunidades, me veo bien y lo vamos a pelear”.

PELEAR HASTA EL FINAL

Caja Rural-RGA, que está con seis corredores tras las bajas de Cepeda por lesión en una mano y del venezolano Aular por un problema digestivo, podría haber desconectado de la etapa. Pero no lo hizo. Aunque no tenía una opción real de victoria porque la escapada iba a llegar, sí que peleó por los puntos en la llegada del grupo principal. Y ahí David González mostró que su punta de velocidad puede ser muy válida en los cuatro días de posible llegada rápida. Batió sin problema a al Movistar Iván García Cortina. Acabó undécimo y Barceló, decimoquinto.

“En el grupo no había muchos hombres rápidos y siempre viene bien sumar los puntos, o por lo menos disputarlo”, comentaba David González. “Yo sufro mucho en las etapas de 4.000 metros de desnivel, pero estoy bien. Tengo mucha ilusión en las etapas de Íscar y de Madrid, que es la primera vez que voy a llegar. Vamos a seguir peleando por una etapa y vamos a seguir demostrando que nuestro sitio es éste, correr la Vuelta a España todos los años”.

QUEDAN CUATRO OPORTUNIDADES

En ese conocer su sitio de Caja Rural, también está el saber dónde están las oportunidades. En la última semana quedan descartados días de hombres de la general como son el Angliru y la etapa de las diez subidas en Guadarrama.

“En la etapa de Lekunberri se ha hecho una fuga de mucha calidad, lo hemos intentado, pero es que se ha hecho muy tarde y no ha sido posible entrar porque se ha ido a un ritmo tremendo”, comentaba Josemi Fernández, director deportivo del Caja Rural-RGA. “El de Pamplona ha sido el comienzo más violento de toda la Vuelta. Pero hemos peleado hasta el final. Nosotros tenemos entre ceja y ceja que vamos a pelear por ganar una etapa, y es el objetivo”.

El técnico del conjunto verde sabe que el equipo ha perdido potencial para la general con la baja de Cepeda. Y también en las llegadas al esprint de Orluis. Pero hay seis corredores con ganas de pelear la etapa.

“Hemos tenido mala suerte con Cepeda y con Orluis. Pero la moral del equipo está intacta. Queda mucha vuelta y tenemos tres oportunidades reales de estar ahí”.