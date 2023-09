Las 20 cosas imprescindibles que debe saber para las dos etapas navarras de la Vuelta a España

1. ¿Puedo subir a los puertos en coche?

Se puede subir en coche a las cimas de Larrau y de Larra-Belagua hasta que la Policía Foral cierre los accesos el viernes a las tres de la tarde. Para entonces está previsto que se hayan ocupado las plazas de aparcamiento en las dos cimas. El acceso en vehículo particular a los altos de Laza el sábado y de Lizarraga y Zuararrate-Madoz estará permitido hasta que la Policía Foral considere que estén ocupados los espacios hábiles para estacionar los vehículos.

2. ¿Se puede ascender a los puertos a pie o en bicicleta?

Sí, se puede ascender a pie o en bicicleta tanto Larrau, como Laza y Larra-Belagua el sábado. y el domingo Lizarraga y el doble paso por Zuararrate hasta una hora antes del paso de los ciclistas.

3. ¿Dónde se realizará la entrega de premios en Larra-Belagua?

La entrega de trofeos y maillots de la etapa de Larra-Belagua se realizará en las proximidades de la meta, junto a la estación de esquí.

4. ¿Dónde puedo ver a los equipos en Belagua?

El parking de los buses de los equipos está situado a 3,8 kilómetros de la línea de meta en la NA-137.

5. ¿Puedo acampar en los alrededores de la meta de Belagua o en la cima de Larrau?

No, Policía Foral no permite la acampada en ningún punto del trazado, al tratarse de un espacio natural protegido. Hay una zona especialmente habilitada para autocaravanas en el llano de Belagua. Tampoco está permitido encender fuegos.

6. ¿Cuándo pasa la caravana publicitaria de la Vuelta en la etapa de Larra-Belagua?

La caravana publicitaria pasa 50 minutos antes del horario de paso de los ciclistas más bajo previsto por la organización.

7. Si no veo la etapa in situ, ¿dónde puedo ver la etapa por televisión el sábado?

Televisión Española tiene previsto dar la etapa de manera íntegra desde la salida a las 12:55 hasta la llegada, prevista para las 17:17 horas. Lo hará alternando Teledeporte con La 1.

8. ¿A qué hora pasa la muga Navarra la etapa desde Francia?

Los corredores harán cima en Larrau entre las 16:04 y las 16:23 horas del sábado.

9. ¿A qué hora está prevista la llegada a Larra-Belagua?

Entre las 17:17 horas en el horario más rápido y las 17:40 en el más lento.

10. ¿Dónde van a pernoctar los equipos tras la etapa de Belagua?

Desde el Covid, la organización de la Vuelta no informa de la ubicación de los hoteles de los equipos como medida de seguridad sanitaria. La mayoría lo hará en Pamplona.

11. ¿A qué hora y dónde es el control de firmas de la etapa de Pamplona?

Los ciclistas tienen para pasar por el control de firmas de 12:10 a 13:10 en la Plaza de la Paz de Pamplona.

12. ¿Dónde aparcan los autobuses de los equipos antes de la salida de la etapa Pamplona-Lekunberri?

El parking de los equipos está previsto en la Avenida del Ejército.

13. ¿A qué hora y de dónde sale la etapa de Pamplona?

La llamada a los ciclistas está prevista para las 13:15 en la Ciudadela de Pamplona.

14. ¿Qué recorrido por Pamplona va a hacer la Vuelta en marcha neutralizada?

La marcha neutralizada por Pamplona transcurrirá desde la Ciudadela por la Vuelta del Castillo, Av. Pio XII, C/ Navas de Tolosa, Paseo de Pablo Sarasate, Av.de San Ignacio, C/ Cortes de Navarra, C/ de Juan de Labrit, C/ Vergel, C/ del Río Arga, Av. de Guipúzcoa, Puente de Cuatrovientos, C/ de Santa Lucía y PA-30.

15. ¿Dónde puedo ver más veces a los ciclistas en la etapa de Pamplona-Lekunberri?

La etapa hace un doble paso por Madoz. El primero a las 16:24 y el segundo a las 17:07 horas, justo antes de la meta.

16. ¿Dónde es la entrega de premios en Lekunberri?

En la plaza, junto a la llegada en la carretera antigua de San Sebastián.

17. ¿Qué premios reciben los ganadores de etapa?

En el podio el ganador de la etapa recibe un trofeo metacrilato en el que está el perfil de la etapa que gana. Una victoria de etapa en la Vuelta da, además, 180 puntos UCI.

18. ¿Qué maillots reciben en el podio los líderes?

Se imponen tres maillots. El rojo al líder de la general, el de topos azules al líder de la montaña y el verde, al líder de la regularidad. También se da el premio al ganador por equipos de la etapa y la combatividad.

19. ¿Pernoctan los equipos el domingo en Navarra?

No. La Vuelta a España tiene día de descanso el lunes y el martes arranca la última semana de carrera en la playa de Liencres, Cantabria. Nada más terminar la etapa en Lekunberri los equipos viajan hacia Cantabria.

20. ¿Cuántos ciclistas navarros hay en la Vuelta?

Uno solo, el navarro Imanol Erviti, dorsal 144.