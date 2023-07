El navarro Diego Uriarte dará el salto a profesionales con el Kern Pharma

Diego Uriarte dará el salto al profesionalismo con el Finisher, promociona al conjunto profesional después de una trayectoria ascendente como sub-23 en la que, además de ser un referente en la estructura, ha conseguido tres victorias: San Juan Sari Nagusia, en 2022; LXIX Gran Premio de Primavera Ontur y V Trofeo Electricidad Robert Innova en 2023. El ciclista navarrodará el salto al profesionalismo con el Equipo Kern Pharma la próxima temporada. El de Barañáin , que milita en elpromociona al conjunto profesional después de una trayectoria ascendente como sub-23 en la que, además de ser un referente en la estructura, ha conseguido: San Juan Sari Nagusia, en 2022; LXIX Gran Premio de Primavera Ontur y V Trofeo Electricidad Robert Innova en 2023.

Uriarte ha afirmado que siente "una alegría inmensa". "Ser profesional es la ilusión que todos los que somos ciclistas tenemos y hacerlo en casa todavía lo hace más especial. He crecido en esta estructura y he visto al Equipo Kern Pharma evolucionar de cerca desde que se creó, por lo que estoy muy contento de poder formar parte de él". El navarro espera adaptarse lo mejor posible a la categoría. "Era consciente de que si completaba un buen año podía dar el sato, así que he intentado aprovechar la oportunidad al máximo. Ahora solo espero cumplir con lo que me pidan, adaptarme a la categoría, dar lo mejor de mí para conseguir los objetivos comunes y, a la vez, progresar año tras año".

Uriarte es, según Juanjo Oroz, manager general del Equipo Kern Pharma, un ciclista que representa los valores del conjunto a la perfección. "Piensa en el equipo antes que en él y no se cansa de trabajar por sus compañeros, pero lo que más nos atrae de él es que cada temporada da pasos adelante, pues llegó al proyecto desde juveniles y su evolución ha sido satisfactoria".