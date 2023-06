El viaje de Mulu: de Etxarri Aranatz a Adigrat, Etiopía

El 13 de mayo fue un día importante en la vida de Mulu Kinfe Hailemichael, el ciclista etíope de 23 años que corre en el equipo ciclista profesional navarro Caja Rural-RGA. Y no fue porque ganó una carrera. Mulu, como le conocen en el equipo, hizo ese día las maletas para volverse a casa, a Adigrat, una ciudad del norte de Etiopía en la región de Tigray, fronteriza con Eritrea. No era un viaje cualquiera, era una vuelta a casa después de dos años y medio de ausencia. Una guerra regional le había impedido ver y estar con su familia en este periodo de tiempo. Terminado el conflicto se dan las condiciones para regresar a su hogar. Dos años y medio sin poder estar con los suyos. el ciclista etíope de 23 años queY no fue porque ganó una carrera. Mulu, como le conocen en el equipoNo era un viaje cualquiera,Terminado el conflicto se dan las condiciones para regresar a su hogar. Dos años y medio sin poder estar con los suyos.

Los dos años y medio últimos no han sido sencillos en la vida de Mulu Knife Hailemichael. En este tiempo el ciclista fichó por el equipo francés Delco, que desapareció por falta de presupuesto. Mulu se encontró de la noche a la mañana con una mano delante y otra detrás. Sin equipo, sin dinero, sin un sitio al que ir, porque esa zona de Etiopía en la que vive había entrado en guerra y no podía regresar a Adigrat. Fue entonces cuando apareció en su vida Egoi Martínez. El ex ciclista no solo fue su representante, sino que se convirtió en su segundo padre. Le dio una casa, los medios y el entorno para volver a ser ciclista. También un equipo. Porque logró que lo repescara el Caja Rural primero para su equipo amateur, y desde este año a su plantilla profesional.

Terminado el conflicto en esa parte de Etiopía, Mulu ha encontrado las condiciones para poder volver a casa. Su equipo le ha ayudado en un viaje que no ha sido sencillo, con muchas escalas. Madrid-El Cairo, El Cairo-Addis Adeba y desde allí otro vuelo hasta Adigrat. El ciclista tenía que viajar además con su bicicleta para poder entrenar. El caso es que Mulu lleva desde el 13 de mayo en la pequeña aldea de agricultores y ganaderos próxima a Adigrat donde vive su familia. Una aldea que se encuentra a más de 2.500 metros de altitud.

"Para él es un viaje muy importante. Al final lleva dos años y medio sin ver a su familia, y eso es algo que pesa mucho. Ha tenido momentos muy difíciles en los que los ha pasado mal", comenta Egoi Martínez, su amigo y su representante. "El viaje le va a servir también para limpiar la cabeza y coger fuerzas para lo que queda de temporada".

CJR

TRABAJO EN ETIOPÍA Y EN ALTITUD

Al margen del drama y la historia personal del propio Mulu, la del reencuentro con su familia, el viaje tiene también su vertiente ciclista. Mulu, con su 1,58 metros de altura y sus 50 kilos, está llamado a ser un buen escalador en el profesionalismo. Cuando debutó el ciclista tenía un punto extra en las subidas, gracias al hecho de haber vivido siempre a más de 2.500 metros de altitud.

"Lo que está pasando es que después de dos años y medio viviendo, entrenando y compitiendo en condiciones normales, ese toque, esas condiciones que tenía Mulu en las subidas fruto de tantos años en altitud se estaba difuminando", comenta Egoi Martínez. "Y por eso ese viaje además de para volver a ver a su familia y a su entorno, que es lo más importante, le va a servir para hacer un buen trabajo en altura".

Knife Hailemichael ha hecho un ciclo en altura en los últimos 21 días. Va a regresar a Europa, donde va a participar en dos carreras con mucha montaña. La Mont Ventoux Challenge Denivelle, que termina en el mítico Mont Ventoux, y el Tour de Occitania, también en Francia, con un recorrido muy montañoso. Después Mulu regresará a su país, donde disputará el Campeonato de Etiopía. Una prueba que, al margen del nivel deportivo, es importante para su equipo, el Caja Rural-RGA. Los campeonatos nacionales tienen 100 puntos UCI para el ganador, una cantidad nada desdeñable para la clasificación por equipos.

Después de dos años y medio sin estar en altura en Etiopía se estaban difuminando esas características que tenía como buen escalador. Ese regreso a la altura va a ser bueno

​Egoi Martínez, representante de Mulu

Después de los campeonatos nacionales, Mulu hará un segundo ciclo en altitud con vistas a preparar la segunda parte de la temporada, con carreras como la Vuelta a Burgos... y quién sabe si con la esperanza de hacerse un hueco en el ocho del Caja Rural-RGA de la Vuelta a España. Las condiciones para entrenar en esa zona de Etiopía son buenas. Tras el conflicto armado hay seguridad, las carreteras son ciclables, y vive a más de 2.500 metros, con lo que el beneficio de la altitud está ahí.

CJR

SEGUIRÁ EN CAJA RURAL-RGA

Mulu Knife Hailemichael firmó un contrato de año y medio con Caja Rural. El medio es la parte de la temporada que ya hizo con el equipo el año pasado; en teoría termina con el equipo navarro a final de campaña. Pero la idea del equipo es que se quede con ellos más tiempo, tienen la intención de renovarle.

"Es un corredor que el paso a profesionales le costó en un primer momento, pero que puede hacer cosas interesantes. Cuando está bien va muy fácil para arriba, y para carreras con montaña es un corredor que nos puede dar juego y presencia, seguro", comenta Juanma Hernández, mánager del Caja Rural-RGA. "Profesionalmente es impecable, muy serio en su trabajo, riguroso en el entrenamiento y en cuidarse. Y que quiere mejorar siempre".

En lo que va de temporada Mulu ha competido 30 días, con un puesto 27º en la cuarta etapa de la Vuelta a Asturias como mejor resultado. Si el resultado de las estancias en altura es bueno, el equipo no dudaría en estudiar la posibilidad de que Mulu haga estancias periódicas en altura en Etiopía para preparar su temporada de carreras en Europa.