Óscar Rodríguez: "Llevo desde 2018 sin levantar los brazos, ya toca"

Óscar Rodríguez (Burlada, 1995) llega al Giro de Italia como un pincel, más fino y mejor preparado que nunca. Ahora sólo le queda mostrarlo en la carretera.

¿Cómo se toma la noticia de estar convocado para el Giro?

Con mucha ilusión. He preparado muy bien esta parte de la temporada trabajando duro en Sierra Nevada. Creo que he hecho un trabajo espectacular, el mejor hasta ahora en mi carrera deportiva. Corrí Alpes para poner a punto el motor y tuve muy buenas sensaciones.

¿Qué quiere decir con que se ha preparado como nunca?

He llevado una vida de monje en Sierra Nevada, digamos, con un puntito más de profesionalidad. He perdido bastante peso, he sufrido y estoy contento porque llego muy bien.

Este año solo ha corrido 19 días.

Sí, son muy pocos y, sinceramente, los que fueron en Oriente Medio tampoco cuentan demasiado, porque son carreras en las que se va tranquilo y ni aportan mucho al momento de forma. Son 19 días, pero contarían como menos.

Eso le va a permitir llegar más fresco y con hambre de competir.

Sí, debería ser así. Hay competiciones que no te desgastan demasiado, si sabes descansar bien entre competiciones tampoco pasa nada. El problema es darle continuidad a esas competiciones en casa y quemarte. Si todo va bien estoy fresco y voy a ir a más, con ganas de estar bien en las etapas que tengo que estar bien.

¿Y mentalmente?

Estoy deseando que la salud me acompañe, que no haya caídas y que de lo demás ya me encargo yo. El trabajo ha sido muy bueno y espero que cunda, que se note.

El equipo va con un doble objetivo, brillar en los esprines y dejarse ver en la montaña. ¿Cómo ve la dualidad?

Es un equipo muy enfocado al esprint con Gaviria. También viene Max Kanter, que no es que sea un ganador pero es muy rápido que puede tener su oportunidad. En los escaladores estamos Einer, Verona y yo y creo que Barta puede hacer esa labor de comodín, sube bastante bien. Y Rojas, para la media montaña.

¿No es abarcar demasiado?

No es que sea eso. Para mí es un equipo muy enfocado al esprint porque cuatro corredores van a trabajar para Gaviria, que está en un gran momento de forma.

¿Qué se puede esperar de Einer Rubio?

He corrido mucho con él y me ha tocado hacer habitación muchas veces. Es un tipo muy profesional, está muy fino y ha hecho segundo en Asturias, que no era fácil con los equipos que había. Se puede aspirar a un top 10. Es verdad que está en hándicap de las cronos, pero se le puede dar la vuelta.

¿Y usted?

Quiero hacerlo bien en las etapas que me corresponda. Si me dan libertad quisiera coger una fuga buena y estar en la disputa de una etapa. Y por supuesto ayudar a todo en el equipo, sobre todo a Einer en la montaña.

¿Una buena general?

No pienso en eso. Es verdad que hay poca crono, una de ellas cronoescalada. Intentaré hacerlo bien, pero una general no es sencillo.

¿Le gusta el Giro?

Sí, por todo lo que he corrido es la carrera de tres semanas más dura que he corrido nunca. Por el recorrido, la meteorología, los traslados que son larguísimos...

Gran Sasso en la etapa 7, Crans Montana en la 13º, el Bondone, Tres Cimas Lavaredo... el menú es aterrador.

Todos los días hay algo, el Giro tiene muchísimas emboscadas.

¿Cuál le gusta?

La última semana hay varias. La de Crans Montana es muy dura, el puerto previo es durísimo, el anterior lo es más... Voy conociendo sitios y esa etapa me gusta mucho, aunque supongo que será muy difícil.

¿Qué tiene la montaña italiana?

Son los puertos más duros que he subido nunca, y la meteorología es muy traicionera. Son puertos que me gustan, no va a ser todo Etxauri y El Perdón.

El Giro se presenta como un Roglic-Evenepoel. ¿Y ustedes?

Creo que estamos un peldaño por debajo respecto a Jumbo y el resto, pero nos acercaremos. Ganar cada vez es más difícil. Yo gané en 2018 y ya toca levantar los brazos. La presión me la meto yo, por trabajo e intentarlo no será.