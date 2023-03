Conoce todos los equipos y corredores que van a disputar el Gran Premio Miguel Induráin

El Club Ciclista Estella ya ha cerrado la lista de inscritos para la 24ª edición del Gran Premio Miguel Induráin que se disputa mañana sábado a partir de las 12 del mediodía, con 203 kilómetros de recorrido y cuatro puertos puntuables. La llegada está prevista a las 17:30 y la última hora y media se podrá ver en directo por ETB1 y Eurosport.

El Gran Premio Induráin contará con la participación de seis ciclistas navarros. Julen Amézqueta y Josu Etxeberria (Caja Rural), Igor Arrieta y Urko Berrade (Kern Pharma) e Ibar Azurmendi y Asier Etxeberria (Euskaltel) además del Movistar Team. El última ganador de la prueba -Warren Barguil- no estará presente en Estella.