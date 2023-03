Unai Zubeldia se lo pasa muy bien en Estella

El guipuzcoano Unai Zubeldia, del Laboral Kutxa, estudia Bussiness Data Analytics, ciencia de datos. Recopila, analiza y ejecuta. Tiene una cabeza bien estructurada, y memoria. Conocía bien las carreteras de Tierra Estella, también la meta del Paseo de la Inmaculada, donde hace tres años se vio involucrado en una sucia montonera en una carrera de juveniles. Con conocimiento de causa Zubeldia se lo pasó bien y disfrutó en el Memorial Zirilo Zunzarren.

Porque primero Zubeldia se metió en una fuga de 17 corredores que marcó el desarrollo de buena parte del Memorial. Llegaron a tener dos minutos de renta, pero el desgaste y la dureza del tramo final les pasaron factura. Hubo más alternativas en la locura tradicional que provoca el encadenado Lezaun, Muru, Erául y Muru.

Allí, en la última pasada trataron de buscar suerte en casa el Finihser por medio de Ibai Azanza, y se fue Zubeldia a por él, con el pelotón pisándole los talones. Hicieron un descenso meteórico hacia Estella, donde el guipuzcoano fue letal en los metros finales.

“Veníamos lanzados con la inercia de la bajada que hay hacia Estella Azanza y yo, hemos entrado muy rápido en la última curva. Ahí es donde le he cogido y he lanzado el esprint. La llegada es muy bacheada y ahí le he superado”, comentaba ayer en ciclista del Laboral Kutxa.

Zubeldia conseguía ayer su segunda victoria de la temporada, la otra fue un mano a mano con el navarro Mintegi en Berriatua.

CLASIFICACIÓN

1. Unai Zubeldia (Laboral) 3h39:26

2. Ibai Azanza (Finisher) m.t.

3. Sergio Gutiérrez (Gomur) m.t.

4. Hugo Aznar (Finisher) m.t.

5. Marc Cabedo (Telco-On Clima) m.t.

6. Nicolás Alústiza (Laboral) m.t.

7. Dylan Westley (Finisher) m.t.

8. Albert Riera (Arabay) m.t.

9. Julen Arriola (Caja Rural) m.t.

10. Iker Mintegi (Laboral) m.t.