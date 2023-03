El Gran Premio Induráin, con toda la artillería

La clásica de Estella se disputa el 1 de abril con 203 kilómetros y 22 equipos participantes de los que una decena serán equipos World Tour.

La prueba de Estella contará con 10 equipos World Tour Movistar, Astana, Bora, Education First, Cofidis, Ag2r, Arkea, Trek, UAE y Jayco. A estos hay que sumar los Pro Team Lotto, Israel, Caja Rural-RGA, Kern Pharma, Eolo, Burgos, Total Energie, Novo Nordisk y Euskaltel además de los continentales Efapel y Electro Hyper.

El recorrido seguirá siendo el mismo del año pasado con 203 kilómetros. En los 100 últimos se ascenderá Guirguillano, Lezáun, Eraul y los pasos de Ibarra antes de llegar al Paseo de la Inmaculada. La salida se dará a las 12 y la llegada esta prevista para las 17.30.

En la carrera se homenajeará a Miguel Ángel García Mitxelena, ex presidente del C. C. Estella, director técnico de la prueba y pieza esencial en el ciclismo en Navarra.