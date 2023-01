El G.P.Induráin, con diez equipos del World Tour

El Gran Premio Miguel Induráin, la única prueba de profesionales que se disputa en Navarra, va despejando interrogantes respecto a la edición de 2023 prevista para el 1 de abril. La clásica, que está entroncada en el UCI Pro Series, contará con 21 equipos de los que diez serán de la máxima categoría, World Tour.

La cuenta atrás para el Gran Premio Miguel Induráin está en marcha. La clásica Estella mantendrá el recorrido previsto para 2022 y que tuvo que ser modificado por el temporal de agua y nieve que afectó a Navarra. Serán 203 kilómetros, se mantiene el triple paso por Estella con la triple ascensión a Ibarra y final en el ya tradicional Paseo de la Inmaculada. Los últimos 100 kilómetros serán los que concentren toda la dureza con los pasos por Guirguillano, Lezáun y la ascensión de Erául antes de llegar a meta.

¿Y quién hará frente a este trazado? El C. C Estella ha reunido una participación de altura, con la presencia de diez de las 18 formaciones del World Tour con Movistar, UAE, Astana, Education First o Bora a la cabeza. No estarán INEOS de Xabier Zandio ni el Soudal de Alaphippe. Y junto a ellos diez de los 18 Pro Teams, entre ellos los cuatro españoles: Caja Rural-RGA, Kern Pharma, Euskaltel y Burgos. Más una formación Continental.

TELEVISIÓN EN DIRECTO

La carrera de Estella será ofrecida en directo por Euskal Telebista y también por Teledeporte por lo menos en su última hora de recorrido, con lo que se ofrecerán los momentos más interesantes de la clásica.

El C.C.Estella llegó a un acuerdo para televisar el Gran Premio Miguel Induráin al menos hasta la edición de 2025, con lo que su impacto internacional queda asegurado a través de la televisión en directo.