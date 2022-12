Enric Mas: "Mi motivación es superdiferente a la de otros años"

El ciclista español Enric Mas se mostró este miércoles esperanzado de "empezar" la temporada de 2023 como ha "terminado" la de 2022 y recalcó que el acabar a nivel personal "bien" tras un verano complicado donde estuvo "ausente dos meses" le hace tener una "motivación superdiferente a otros años".

"Sueño con empezar como hemos terminado la temporada, esperemos que sea el año de mi consagración. Terminar bien me motiva para empezar como terminamos. Este año la motivación es superdiferente a otros años", señaló Mas.

El balear recordó que tuvo un periodo complicado la pasada campaña. "Estuve dos meses ausente del propio Enric, pero cuando volví a entrenar después de la COVID me di cuenta de que había vuelto Enric, fue algo sobre todo más duro a nivel mental. Quería demostrar que el Enric que se fue tras la caída del Dauphiné tenía que volver. Se hizo en muy poco tiempo, pero fue con la ayuda de mucha gente y en especial del equipo, que fue impresionante", afirmó.

En este sentido, dio valor a la figura del manager general, Eusebio Unzué. "Fue la primera persona que me llamaba para ver qué tal estaba y ayudarme en ese momento tan difícil que pasé", subrayó Mas, que apuntó que una de las claves del equipo es que "es una familia" y "siempre hay buen rollo".

Ahora, tiene como "objetivos" para 2023 "el Tour y La Vuelta", pero "principalmente disfrutar de la bicicleta", aclaró. "Este año, el Tour empieza en casa y va a ser una motivación enorme. Pienso en esos días en el norte de España, que conocemos esas carreteras y soñamos con que alguien vista el maillot amarillo", advirtió.

"Ya son tres veces en el podio de La Vuelta y ya es hora de dar ese paso (hacia la victoria), ojalá suene la campana en 2023", remarcó sobre la ronda española, en la que fue segundo en 2022. "Había el interrogante los primeros días, pero cuando pasó la primera semana noté que la gente se había volcado y que superimportante. Además, aparte de los aficionados, estuvo el equipo que tanto me ayudó para ese segundo puesto", detalló.

Mas tiene claro que "para la confianza de uno mismo y para el verano es importante ganar también en primavera". "Pero tenemos que estar muy bien durante roda la temporada. Yo estoy al cien por cien en confianza", prosiguió Mas que "aún" no ha decidido las pruebas que hará "antes del Tour". "Espero hacer algo de altura y ponernos en forma", puntualizó.

Del año pasado, el ciclista español cree que vivió "dos partes" con la afición. "Durante el verano me dieron muchos palos porque no estaba en mi sitio, pero al final de temporada la afición nos ha apoyado mucho y desde La Vuelta hasta el Giro de Lombardia fue muy bonito percibir ese cariño que tanto necesitamos y que tanto necesitábamos en ese momento que estábamos al borde del descenso", celebró.

Además, se refirió a la marcha de Alejandro Valverde. "Me quedo impresionado con que vayamos donde vayamos es un 'crack' y el cariño que le tiene la gente es impresionante. Me va a ayudar mucho el fijarme en sus gestos, que he intentado hacerlo, pero aún me queda mucho por aprender", señaló.

"Es un líder que vamos a echar de menos. Le tengo mucho cariño y el que se vaya es triste, pero espero que en todas las carreras esté ahí porque nos puede ayudar muchísimo porque ha triunfado en prácticamente todas las carreras", añadió.