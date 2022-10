Kern Pharma pasa a profesionales al navarro Mikel Retegi

Mikel Retegi, de 21 años. El equipo ha comunicado también el ascenso del aragonés Pablo Castrillo. Ambos proceden del Lizarte, su equipo filial. El equipo profesional navarro Kern Pharma ha pasado a la máxima categoría al navarrode 21 años. El equipo ha comunicado también el ascenso del aragonés. Ambos proceden delsu equipo filial.

Manolo Azcona y Juanjo Oroz siguen en su política de apostar por los ciclistas de casa y este viernes han anunciado que Kern Pharma ficha a Mikel Retegui para las dos próximas campañas. Retegui llegó a ser líder de la Copa de España sub 23 pero una fractura de clavícula le impidió luchar por el título. A su regreso se hizo con dos victorias y en los últimos meses ha competido a prueba con Kern Pharma.

El ciclista navarro se mostraba feliz en declaraciones a su nuevo equipo. “La verdad que ha sido un poco sorpresa porque, por problemas de salud, no he tenido muchas oportunidades de demostrar mi nivel y todo lo que puedo ofrecer”, reconoce Mikel Retegi en referencia a la buena nueva. “Este paso supone cumplir un sueño después de muchos años de trabajo. Creo que al Equipo Kern Pharma le podré aportar mi disposición, a la vez que espero aprender a tener paciencia y encaminarme hacia los objetivos”, remarcaba el ciclista navarro, mientras valora su experiencia como corredor a prueba en la formación: “Me estoy aclimatando bien y conforme acumulo días de competición me noto mejor, pero reconozco que los primeros días me costaba moverme en el pelotón”.

En la actualidad Kern Pharma tiene 5 navarros en sus filas. Igor Arrieta y Urbo Berrade, con contrato el año próximo. Diego López y Sergio Araiz, que acaban en 2022 y Retegi.