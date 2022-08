Mikel Nieve: "No me queda nada pendiente, he hecho más de lo que pensaba"

Menuda bomba ha lanzado a las 10 de la mañana.

No, sin más. Tenía la decisión tomada desde hace unos días, unos y otros me preguntaban a ver si iba a seguir y me ha parecido bien hacerlo así.

¿Le ha costado dar el paso?

No, era una idea que me venía rondando la cabeza. Son 38 años y creo que es el momento de dejarlo. La decisión la he tomado yo y he contado con el apoyo de los míos.

¿Tenía dudas?

Los dos últimos años han sido muy duros. En el 21 no tuve suerte con las caídas, y este el Covid me ha afectado en carreras que eran objetivos importantes, lo he hecho lo mejor que he podido.

¿Mentalmente está saturado?

No, no. El trabajo diario lo llevo bien, me gusta entrenar y la vida de ciclista. En carrera es verdad que me cuesta más meter manillar, pero no me voy de la bici saturado, ni mucho menos. De hecho, voy a seguir andando en bici, es algo que me gusta y con lo que disfruto.

¿Podría haber seguido?

Físicamente creo que estoy bien, pero son ya 15 años aquí y creo que es el mejor momento para dejarlo.

¿Qué se lleva?

Todo. Me llevo que en cada uno de estos 15 años he tenido muchísimas experiencias, he conocido mucha gente, muchos equipos, muchos staff y he aprendido mucho de todos ellos. Me quedo con que el ciclismo es una manera de vivir de la que he disfrutado mucho.

¿Se marcha con la sensación de que le queda pendiente?

No me queda nada pendiente, he hecho más de lo que pensaba. Tres etapas en el Giro, una en la Vuelta... estoy muy satisfecho con todo lo que he conseguido a lo largo de estos años.

Le quedan por lo menos tres carreras con Caja Rural.

Sí, voy a correr Eslovenia, Croacia... y luego posiblemente algunas clásicas en Italia. Quiero terminar dando el mejor nivel posible.

¿Y a partir de ahí?

Quiero tomarme un tiempo de descanso, de disfrutar de las cosas normales de la vida, y luego ya pensaré. No tengo nada decidido. Tengo mucha experiencia en el ciclismo, y creo que ahí puedo aportar cosas, pero tampoco he pensado qué ni cómo, ni siquiera si voy a hacer eso. Lo primero va a ser estar tranquilo un tiempo.

Oinatz Bengoetxea y usted lo dejan el mismo año.

Sí, ha sido una casualidad. Los dos ya hemos hecho lo nuestro.