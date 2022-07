Artero le arrebata el primer puesto a Uncilla por un segundo en la Vuelta a Pamplona

Un único segundo le arrebató este jueves el liderato a Mikel Uncilla en la Vuelta a Pamplona júnior. Los dos corredores que se jugaron la victoria de etapa le aventajaron en la meta de El ciclista de Etxarri Aranatz es tercero mientras que Daniel Artero ocupa el primer puesto e Imanol Aceña, el segundo, los dos en el mismo tiempo. En estas posiciones también alcanzaron la meta de Berrioplano. este juevesen la. Los dos corredores que se jugaron la victoria de etapa le aventajaron en la meta de Berrioplano en 16 segundos.mientras queocupa el primer puesto e Imanol Aceña, el segundo, los dos en el mismo tiempo. En estas posiciones también alcanzaron la meta de Berrioplano.

El tarraconense Daniel Artero (Bikesport) se impuso en el esprint de dos a Aceña (Alimco). Los dos ciclistas se entendieron a la perfección para sacar la máxima ventaja a un grupo perseguidor de veintidós corredores en el que viajaba Mikel Uncilla (Sakana). La diferencia de los dos escapados alcanzó los 45 segundos pero el grupo perseguidor la redujo hasta los dieciséis finales.

Fueron suficientes, primero, para que los dos fugados se jugaran el triunfo de etapa y para que uno de los dos se colocara líder. Daniel Artero se llevó el premio gordo. El corredor catalán se impuso en la etapa y hoy saldrá con el maillot verde que le acreditacomo líder de la Vuelta. Es el segundo triunfo parcial que logra en esta ronda el Bikesport-Ford Nicolás, equipo de Vilanova.

El grupo protagonista de la etapa se formó en el puerto de Madoz con veinticuatro unidades. Terminado el ascenso, atacó Imanol Aceña que logró irse. Por detrás, continuó el grupo del que saltó, a falta de doce kilómetros, Daniel Artero. De ahí, hasta la meta de Berrioplano, los dos escapados, con viento a favor, vivieron una auténtica contrarreloj contra el pelotón. Cuando cruzaron la línea de meta, el cronómetro se puso en marcha. Quince segundos era la ventaja de Uncilla en la general. Llegó a Berrioplano 16 segundos después de Artero y Aceña. El maillot cambió de mano. La etapa más larga decidirá su dueño definitivo.

Daniel Artero, del remo olímpico a portar el maillot de líder



Daniel Artero (Bikesport) partirá este viernes, en la cuarta y última etapa de la Vuelta a Pamplona, con el maillot verde que le distingue como líder de la ronda. Se encuentra con el mismo tiempo que el segundo clasificado, Imanol Aceña (Alimco), y con un segundo de ventaja sobre el tercero, Mikel Uncilla (Sakana). Este jueves ganó la etapa al imponerse al esprint a su compañero de fuga, que no fue otro que Aceña.

El relato no tiene nada de particular sino fuera porque Daniel Artero, júnior de segundo año, vive su primera temporada como ciclista. De Tarragona, practicaba hasta esta temporada el remo olímpico. “Es mi primer año como ciclista. Hacía remo olímpico. Me dio por cambiar y al final hemos acabado ganando una etapa en Pamplona. Mi padre es muy aficionado. Me dijo que probase y aquí estoy”, indicó. Parece que la prueba va por buen camino.

“Ha sido una etapa muy dura desde el inicio debido al viento que nos ha pegado de todos los lados. A falta de 12 kilómetros he atacado sin mirar atrás. Iba un corredor escapado ya. Le he podido alcanzar y se ha resuelto al esprint”, contó. Artero tiene claro que hoy va a ser un “día muy, muy duro”. “Sé que la gente viene con mucha fuerza y al final vamos a intentar mantener esta posición que nos hemos ganado hoy (ayer) y vamos a salir a hacerlo lo mejor posible”, terminó.

Garzaron

Uncilla: “Haré todo lo que pueda por ganar la Vuelta”

Mikel Uncilla no tuvo este jueves su día pero aún así solo le distancia 1 segundo de su principal objetivo. Él quiere ganar la Vuelta a Pamplona y este jueves salió con el maillot verde que le acreditaba como el primero de la general. Sin embargo, en la tercera etapa, se lo arrebataron. Los dos ciclistas que llegaron escapados le aventajaron en 16 segundos. Él es ahora tercero a apenas un segundo. El ciclista de Etxarri Aranatz pero aún así solo le distancia 1 segundo de su principal objetivo. Ély este jueves salió con el maillot verde que le acreditaba como el primero de la general. Sin embargo, en la tercera etapa, se lo arrebataron. Los dos ciclistas que llegaron escapados le aventajaron en 16 segundos. Él

El corredor del Sakana asegura que este viernes hará “todo lo que pueda por ganar la Vuelta”. Pese a perder el liderato de la general todavía conserva el de la montaña y es el primero entre los ciclistas navarros.

Así relató cómo vivió la etapa. “Al principio nos han metido como un kilómetro o así de sterrato y he perdido un poco de tiempo porque me he ido recto en una curva. Al final hemos pillado. Por delante se ha hecho un grupo y nos ha tocado tirar. Ahí ya nos hemos desgastado un poco. En Madoz he arrancado para intentar coger los puntos de la montaña. He coronado primero. Después no nos entendíamos. Unos tirábamos y otros, no. Abajo de Madoz ha atacado Aceña. Se ha ido. Hemos tirado. Después, ha atacado el que se ha puesto ahora líder. Se ha ido y han llegado los dos a 16 segundos. Estoy a 1 segundo de ellos”, explicó. Pero prometió pelea. “Haré todo lo que pueda por ganar la Vuelta”.