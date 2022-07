Veloces como el viento en la primera etapa de la Vuelta a Pamplona

Las previsiones meteorológicas no fallaron y el viento resultó un invitado incómodo a la fiesta de la Vuelta a Pamplona júnior masculina que vivió ayer su primera etapa. Marcó el devenir, sobre todo, de los primeros kilómetros de la jornada e imposibilitó que las escapadas lograran ventaja suficiente. De esta forma, la victoria final se jugó al esprint entre un primer pelotón de 57 ciclistas. El más rápido resultó el cántabro Isaac Gracia (Bathco), seguido del navarro Mikel Uncilla (Sakana Group).

La Vuelta a Pamplona masculina, organizada también por el Club Ciclista Ermitagaña, cogió ayer el testigo de la ronda femenina que concluyó el lunes con el triunfo final de Laura Ruiz (Meruelo). Otro cántabro le ha tomado el relevo a las mellizas Ruiz, protagonistas de su prueba. Isaac Gracia, que participa por segundo año consecutivo en la Vuelta, logró salir en la recta de meta en buena posición y en el esprint imponer su punta de velocidad en un apretado esprint a Mikel Uncilla.

El corredor del conjunto santanderino, gracias a la victoria, se convirtió en el primer líder de una ronda, que cuenta con la participación de 197 corredores que representan a 34 equipos.

La primera etapa partió del Centro Comercial Galaria a las 17.30 horas para recorrer 104,20 kilómetros. Sin puertos de montaña, los corredores tuvieron que hacer frente a un recorrido rompepiernas. De salida tuvieron que hacer frente al viento, que les sopló en contra y con rachas que superaron los 42 kilómetros a la hora. Pese a ello, los corredores intentaron saltar del grupo y se produjeron diferentes escapadas que no alcanzaron la ventaja suficiente.

Es el caso de la protagonizada por Unax Gorostidi, del Limousin. El corredor alcanzó los últimos kilómetros con una ventaja de 3 2 segundos sobre un terceto formado por Paul Carrere (Iparralde), Daniel Artero (Bikesport) y Miguel Morales (Bathco). seguidos de cerca por el pelotón. El grupo principal logró alcanzarlos pero tomaron cierta ventaja unos diez ciclistas. A falta de cinco kilómetros fueron engullidos. El esprint masivo pareció la única solución de final de etapa y así fue. Isaac Gracia impuso su punta de velocidad en una apurada pugna con Mikel Uncilla para dar inicio a esta Vuelta.

Gracia: "Vamos a luchar por mantener el maillot del líder"

El ciclista de Los Corrales de Buelna (Cantabria) Isaac Gracia se impuso ayer en la meta de Mutilva y se convirtió en el primer líder. “Ha sido una etapa muy dura por el viento. Al principio de carrera me he quedado cortado. Ha habido un parón y he podido entrar. Me he recuperado bien. En la última subida me he encontrado muy bien. La entrada era revirada pero me he colocado bien. En la parte final he tenido las suficientes fuerzas para ganar la etapa”, indicó. Ya avisó hace dos semanas cuando se impuso en el Circuito Cántabro. “Vamos a luchar por mantener el maillot hasta el viernes, que es lo que buscamos”, avisó Gracia.

Uncilla “Puede pasar cualquier cosa pero el objetivo es ganar”

Apurado resultó el esprint y en la segunda posición y como primer navarro alcanzó la meta Mikel Uncilla, del Sakana Group. “Era una etapa sin un puerto largo pero sí con muchos repechos. Se ha notado mucho el viento. Nos hemos escapado cuatro corredores pero nos ha costado mucho ya que nos pegaba el viento de lado. No lográbamos abrir diferencias. Se han puesto a tirar en el pelotón y nos han alcanzado. Al final, hemos llegado al esprint y he hecho segundo. Puede pasar cualquier cosa en esta Vuelta pero el objetivo es ganar. Me encuentro bien. Ha venido mucha gente de nivel de fuera”, explicó.