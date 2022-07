Laura Ruiz impone su dominio en la Vuelta a Pamplona

Laura Ruiz le ganó la partida a su hermana melliza y compañera de equipo Lucía y se proclamó campeona de la segunda edición de la Vuelta a Pamplona femenina. Lo consiguió con una última etapa en la que no tuvo rival y la ciclista cántabra entró sola con una ventaja de casi un minuto y medio en la mítica línea de meta de la Vuelta a Pamplona, del Caballo Blanco en El Redín.

La cántabra era la gran favorita para vencer esta carrera, ya que venía de haber ganado el 3 de julio el Campeonato de España Junior de Carretera.

La etapa comenzó en la Vuelta del Castillo y durante la primera mitad de la etapa no hubo mucho movimiento y las corredoras se mantuvieron en el pelotón. Hasta que hacia la mitad de la carrera una corredora se intentó escapar y abrió un cierto hueco, que hizo que reaccionaran en el pelotón, lo que provocó que varias corredoras se fueran al suelo. Olatz Camino, una de las corredoras que luchaba por la victoria en la general, se vio involucrada.

Cuando la campeona de la Vuelta a Pamplona vio que todas las ciclistas de la caída estaban bien y podían continuar, decidió atacar al pelotón a falta de 20 kilómetros para el final. Le siguió la navarra Laia Puigdefabregas. Continuaron las dos solas en cabeza hasta que la corredora del Ermitagaña Lacturale tuvo una avería. Laura Ruiz le estuvo esperando, pero cuando vio que la navarra tardaba mucho y se estaba acercando el pelotón, tiró ella sola y abrió una distancia de un minuto y 23 segundos.

A la cántabra le costó en esos momentos en los que iba sola porque ayer fue un día en el que los corredoras sufrieron por culpa del viento: “Estos días han sido unas etapas bastante duras, pero no solo por el recorrido sino también por el calor. Además, hoy ha tenido mucho protagonismo el aire, sobre todo en esos últimos 30 kilómetros, que se sentía mucho de frente y lateral y creo que es lo que me ha ayudado para sacar ventaja, ya que ahí las rivales no querían ponerse al frente del pelotón y que les diese el viento”, comentó la maillot rosa.

SU HERMANA ACABÓ SEGUNDA

Aunque Lucía Ruiz acabó en segunda posición, estaba feliz por el triunfo de su hermana melliza y agradecida por el trabajo de su equipo. “Al final, que ganásemos una de las dos ya era bastante. Además, las compañeras han estado de diez y en todo momento lo han dado todo”, comentó Lucía, segunda clasificada de la Vuelta a Pamplona.

Laia Bosch, única representante del Equipo Costa Brava, fue la tercera que se subió al podio, lo cual fue impresionante, teniendo en cuenta que no tenía un equipo para ayudarla.

El maillot rojo, a la mejor clasificada de Navarra, se lo dieron a Mixele Antón, la cual se quedó muy contenta con su actuación. “He disfrutado por correr en casa, tienes más presión y más nervios, pero al final se disfruta más”, declaró la corredora de Idoate.

Al terminar la carrera, la ciclista del equipo Zu-k Limousin Amaia Astarloa comenzó a llegó exhausta a la meta y se la llevaron en camilla, pero en pocos minutos consiguió recuperarse y volver a pie a El Redín.

Esta tarde llega el turno de los chicos en La Morea

Después de haber disfrutado de tres etapas de la Vuelta a Pamplona femenina, esta tarde comienza la 36ª edición de la Vuelta a Pamplona masculina con una etapa con salida en Leclerc La Morea y llegada en Mutilva. Tras varios años con una primera etapa con el mismo recorrido, este año tendrá un trayecto diferente, para que los equipos no lo conozcan y así pueda haber más sorpresas, aunque sigue manteniendo los lugares de salida y de llegada. Además, el kilometraje de esta nueva etapa, como el de toda la edición de la Vuelta, será más alto, llegando a los 110 kilómetros, siendo la segunda etapa más larga de esta Vuelta. En el primer día de competición, se subirán los altos de tercera categoría de Iturroch y Aranguren. La salida comenzará sobre las 17:30 y está previsto que la llegada a Mutilva sea sobre las 20:20 horas.