Jon Iriberri, un navarro en el equipo ganador del Tour: “El Jumbo siempre tiene un plan B y siempre se confía en las personas”

Hace ocho años, los responsables de rendimiento del equipo Jumbo Visma se fijaron en el trabajo de este biomecánico de Ancín que antes había trabajado con Movistar y Trek. Desde entonces Jon Iriberri se dedica a buscar la máxima eficiencia de sus corredores encima de una bici.

Vaya pasada de Tour de Francia del Jumbo.

El resultado sí, pero no los medios ni las expectativas.

¿En qué sentido?

Hace dos años y el pasado los medios, la planificación, la estrategia, el trabajo en equipo de Jumbo ya eran así. Llevo ocho años con ellos, le dan mucho valor al equipo, y no por llenar el discurso, sino porque creen en eso. Hace ocho años Jumbo arrancó con una estructura y presupuesto muy modestos y mira hasta dónde han llegado. Han hecho muy buen trabajo de marketing, de planificación y los resultados están ahí.

Por fin van a ganar el Tour.

Sí, y tiene más valor viniendo de lo que pasó hace dos años, cuando se perdió en la última contrarreloj, y de la cantidad increíble de infortunios de 2021, el equipo supo recomponerse. Es una de sus señas de identidad, este equipo siempre tiene un plan B, siempre se confía en las personas y la confianza es mutua. Todo eso es clave en resultados así.

El día que Vingegaard dio el golpe en el Granon se dijo que ese golpe estaba planificado... desde diciembre.

Aquí se trabaja en una planificación permanente a corto, medio y largo plazo. Hay cosas que pueden parecer escéntricas, como que los técnicos vean y supervisen recorridos de pruebas que se van a disputar un año más tarde. Hay una sistemática de trabajo muy interesante, aquí se le dan muchas vueltas a las estrategias de las carreras. Luego salen, o no salen. Y si no salen siempre hay un plan B que es consistente.

“Vingegaard es un tipo con la cabeza muy bien amueblada para su edad, tiene el ‘ganamos juntos’ muy metido en la cabeza”

¿Cuáles son las fuentes de inspiración del Jumbo Visma?

Ellos se basan mucho en el espíritu de equipo de los All Blacks de Nueva Zelanda, tienen muchos automatismos de la forma de funcionar del Ajax... en las concentraciones invernales suele haber charlas y sesiones con mandos del ejército holandés, empresas como Philipps. Se buscan siempre influencias positivas internacionales para pensar en ser más grande. Es un equipo que cuida muchísimo los detalles. Somos más de 100 personas trabajando para los ciclistas.

¿Qué pequeños detalles?

Aquí, por ejemplo, hay personas que graban a los ciclistas cómo se comen las barritas, para luego diseñar las barritas de una forma más cómoda para su consumo. O hay una persona cuya misión es analizar lo que comen los corredores todos los días para hacer una cuantificación perfecta de las calorías que debe consumir en cada momento.

“Van Aert se lo pasa muy bien haciendo lo que hace, eso es nuclear para que sea un ciclista así”

¿Y en su caso?

Los biomecánicos antes nos fijábamos mucho en la bicicleta y poco en el ciclista. Ahora nos fijamos más en el ciclista que en la bici. Esto no son medidas y tornillos. Lo importante conseguir controlar otro tipo de articulaciones, cómo relajarse en la bici, cómo poner al deportista para que su rendimiento sea el máximo y constante. Las cosas importantes. Y luego ningún equipo hace un seguimiento biomecánico y de rendimiento que hacemos a los ciclistas.

A qué se refiere.

Todos los días recibo todos los datos de cada corredor en entrenamientos y competición (velocidad, potencia, etc), los analizo entre cuatro y seis horas y veo si el rendimiento de cada corredor es el correcto. Si hay alguna señal de alarma, rápidamente lo comparto con el staff y los directores. Desde los Alpes sabía que íbamos a ganar el Tour, porque el tobillo izquierdo de Pogacar no iba como debía. Estos ocho años te da un ojo clínico que te hace ver si los corredores van bien o no en la bici.

¿Qué analiza?

La potencia es una variable muy importante, pero la esencial es la calidad del pedaleo. Si pedalean bien o mal, y eso a veces tiene que ver con el rendimiento o no.

Vingegaard ha hecho un Tour increíble.

Sí, es un tipo con las ideas muy claras y que tiene el “ganamos juntos” muy metido en la cabeza. Siempre ha pensado que es mejor tener dos líderes que uno, eso es tener las ideas claras, que lo importante es que gane el equipo. Y no todo el mundo lo tiene tan claro. Para la edad que tiene es muy maduro, tiene una vida muy ordenada y eso ayuda.

No parece superambicioso.

Los directores de estrategia del equipo saben balancear muy bien las aspiraciones de cada uno, cada uno tiene su minuto de gloria y el de cada uno es diferente. Eso es muy fácil decirlo, difícil de materializar. Si tienes tres gallos en el equipo, cada uno tiene que tener muy claro su momento, lo que se espera de ellos y hasta dónde pueden llegar y qué obligaciones tienes. Aquí no se deja que esto se organice solo, todo está hablado y pactado antes. Las cosas se dejan claras, no hay cabos sueltos, todo el mundo sabe a lo que estamos aquí.

El Tour de Van Aert es de otra galaxia. Ataca, gana, sube bidones, gana cronos...

Es un tipo que se lo pasa muy bien haciendo lo que hace, y eso es fundamental, es nuclear. Él sabe para lo que está y está cómodo. ¿es un aspirante a ganar el Tour? Él es quien tiene que dar el paso. Yo tengo mis dudas de que sea un serio aspirante. Una cosa es brillar como lo que ha hecho este año, otra es estar todos los días pendientes de la carrera. Un corredor que quiere ganar la general tiene menos minutos de gloria de lo que parece y está todo el día escondido para ahorrar lo máximo posible. ¿Para qué han servido todas las exhibiciones de Pogacar?

¿Con el Tour Jumbo toca techo?

Si atendemos a los fallos que nosotros vemos que cometemos, todavía podemos mejorar. No mucho, pero sí que hay cosas que se pueden hacer mejor. En este equipo siempre hay una vuelta más, siempre se puede mejorar.