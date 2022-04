El navarro Patxi Cía, evacuado del Mundial de BTT en Argentina con una hipotermia

El biker navarro Patxi Cía (TID Izquierdo Ibáñez) ha tenido que ser evacuado por las asistencias del circuito de San Carlos de Bariloche (Argentina) cuando disputaba el Campeonato del Mundo de mountain bike en categoría máster 40 después de sufrir una hipotermia en el transcurso de la prueba a causa de la nevada que estaba cayendo.

Cía acudía a Argentina en condición de campeón del mundo máster 40 de BTT y tenía la idea de pelear por un nuevo maillot arcoíris. De hecho en la primera vuelta al circuito marcó los mejores tiempos, y en las dos siguientes estuvo en la lucha por la medalla de plata. Sin embargo el frío y la nieve hicieron su aparición en el trazado argentino y el de Lizaso se tuvo que bajar de la bici con una hipotermia a falta de media vuelta. El corredor navarro fue sacado por las asistencias del circuito y trasladado a un punto de calentamiento de otros ciclistas, donde a los pocos minutos pudo recuperarse.

"Nunca me suelo retirar, pero esta vez no he podido. En muy poco tiempo he pasado de estar luchando por ganar la carrera a no poder terminar", comentaba esta noche el biker de Lizaso.