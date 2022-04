El navarro Patxi Cía, a la caza de su segundo arcoíris de mountain bike

Patxi Cía es el quinto ciclista navarro que ha portado un maillot arcoíris después de Miguel Induráin (ruta, crono), Miguel Morrás (ruta, júnior), Roberto Lezáun (BTT) y Benito Ros (Trial). Este viernes el biker de Lizaso vuela rumbo a San Carlos de Bariloche, Argentina, donde el próximo 24 de abril se disputa el Mundial de rally Master 40 en el que defiende el título, y arte con el dorsal 1. después de(ruta, crono),(ruta, júnior),(BTT) y(Trial). Este viernes el biker de Lizaso vuela rumbo a San Carlos de Bariloche, Argentina, donde el próximo 24 de abril se disputa el Mundial de rally Master 40 en el que defiende el título, y arte con el dorsal 1.

Habitualmente los campeonatos del mundo suponen en todas las disciplinas ciclistas la cumbre de la temporada. En mountain bike rally M-40 este año el Mundial es en Argentina y en abril.

“Físicamente creo que llego muy bien, no sé si tanto como el año pasado. He corrido menos, he hecho más pruebas por etapas que rally, pero he entrenado mucho”, comentaba ayer el biker del TID Izquierdo-Ibáñez. “Yo ya he hecho la tarea, sé qué corredores europeos pueden ser peligrosos, pero con los corredores americanos las referencias son menores y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Ellos van con la temporada ya muy avanzada, nosotros estamos en abril, que no es casi ni la mitad del año”.

"Un Mundial es la carrera más difícil de ganar. Hay que estar bien el día, la hora y tener suerte", Patxi Cía. Campeón del mundo.

Cía lleva rodados algo más de 9.000 kilómetros de enero hasta aquí. Ha disputado la Titan Desert, la Costa Blanca Bike Race (1º), Andalucía Bike Race (1º) y tres pruebas de rally en las que también ha ganado.

UN CIRCUITO REPECHERO

Cía vuela mañana de Madrid a Buenos Aires, para desde allí tomar otro vuelo a San Carlos de Bariloche, donde espera llegar el sábado. Tendrá hasta el día 24 para aclimatarse a un circuito que está a 800 metros de altura, y que aunque aún no lo ha visto se lo sabe de memoria.

“Hay un vídeo hecho con una Go Pro de todo el circuito, y me lo sé de memoria”, apunta. “Es un recorrido repechero, de fuerza, de los que cero que me pueden venir bien”.

Técnicamente Cía ha preparado el Mundial con mimo. Usará un modelo de Mendiz rígido, con una sola suspensión, cuyo cuadro pesa apenas 950 gramos, y con toda la bici montada da 8,940 kilos en la báscula, con todos los componentes de carbono aligerados. La logística para Argentina no es sencilla. En la misma caja en la que viajará la bici meterá otros dos juegos de ruedas, dos pares de zapatillas, dos cascos, repuestos y ropa técnica.

“La idea esta semana es patearse muy bien el circuito. Son 23 kilómetros para una prueba que va a ser ir a tope de principio a fin”, explica.

El arcoíris en el cuello y la manga para siempre



A sus 43 años Patxi Cía ya tiene la carrera hecha en el mountain bike. Ahí está su palmarés. Doble campeón de Europa de bike maratón, campeón de Europa de rally, más el campeonato del mundo que consiguió el año pasado en Francia. ¿Qué le ha implicado a Cía ser el mejor del mundo? En categría máster no hay contratos con sueldo, ni primas por objetivos. Sin embargo, el ser el maillot arcoíris implica que las marcas especializadas -ropa deportiva, zapatillas, cascos, gafas, bicicletas y componentes- facilitan mucho material al número uno del mundo de la categoría durante ese año. Y hay más, los patrocinadores privados -TID e Izquierdo-Ibáñez en su caso- ponen los 4.000 euros que cuesta el viaje hasta Argentina (vuelo más la estancia una semana) para tratar de revalidar un arcoíris que llevará de por vida en el cuello y las mangas.