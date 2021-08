Patxi Cia, ciclista: “Es lo máximo a lo que puedo aspirar, ya puedo estar en paz con este deporte”

La estación francesa de Pra Loup fue el lugar donde el ciclista navarro Patxi Cia (9/9/1978, Lizaso) se coronó el pasado sábado como campeón del mundo de BTT en Máster 40. Todo un logro con el que el navarro completa un gran palmarés obtenido en los últimos años.

¿Qué es Máster 40?

En BTT han hecho unas categorías a partir de los 35 años para nivelar a todos los ciclistas. Cada categoría tiene un rango máximo de cuatro años. Yo formo parte de la categoría Máster 40 que abarca aquellos ciclistas entre las edades de 40 y 44. Están muy bien compensados los márgenes de edad para competir de una manera justa.

¿Qué nivel de bikers hay en la categoría?

El mayor del mundo. Yo hice la mejor crono de todas las categorías que compitieron en Francia. Ahora mismo creo que hay el mejor nivel que he visto jamás a nivel mundial de la categoría. Somos como bien dice alguno la segunda elite. Los tiempos demuestran que el nivel de nuestra categoría es brutal.

¿Cómo se siente sabiendo que es campeón del mundo?

Lo primero que tuve que hacer fue asumir la cantidad de felicitaciones que recibí tras la carrera. Pasados un par de días lo pienso en frío y aun no me creo lo que he conseguido. Vestir este maillot ha sido mi sueño desde que pase a la categoría Máster. Llevo peleando muchos años por ello. Han sido tantos momentos de miseria y de sufrimiento que al final mi trabajo se ha visto recompensado con la medalla de oro.

¿Qué significa a nivel personal poder llevar ese maillot arcoíris?

Es lo máximo a lo que puedo aspirar. Para un deportista ser campeón del mundo es el mayor logro posible. Dejando las olimpiadas un poco a parte ya que son cada cuatro años, este campeonato es el más importante. Ahora mismo estoy en paz con este deporte porque creo que después de tanto esfuerzo el ciclismo me debía esta medalla de oro del mundial.

Un camino al maillot arcoíris parecido al de Alejandro Valverde.

Mucha gente me lo ha dicho. Yo ya tenía dos platos y me había quedado varias veces a las puertas del oro. Al final tengo una parrilla de otros 50 competidores al lado que son tan buenos o mejores que yo. Para ganar un mundial todo se tiene que alinear y salir perfecto. Descanso, rendimiento físico, cabeza, no sufrir problemas mecánicos... , son tantas circunstancias las que tienen que rendir a la perfección que hace que este logro sea aún mayor.

¿Qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando cruzó la línea de meta?

Mi mujer y mi hijos, todo el esfuerzo invertido, los patrocinadores y todo el mundo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Al final soy un hombre de 42 años que le gusta andar en bicicleta pero que también tiene suerte de tener mucha gente detrás ayudándome en mi día a día.

¿Qué tan duros son los entrenamientos que realiza?

Son muy exigentes tanto físico como mentalmente. Al final el mountain bike es un deporte muy individual en el que únicamente dependes de ti mismo. Si sufres un problema te las tienes que apañar tú. Sobre todo los entrenamientos son muy intensos. La nutrición a su vez es importantísima a la hora de competir. A su vez que todo esté en su sitio, tanto familia, amigos, patrocinadores… ayuda a un mejor rendimiento.

Una planificación difícil.

Junto a mi entrenador veo el calendario de la temporada y entonces planifico mis entrenamientos para cada competición. Depende también del turno que me toque en mi trabajo. Muchas veces salgo de trabajar a la noche, duermo muy pocas horas y ya tengo que ir a andar con la bici. Hay días que son muy duros pero no me queda otra sí quiero competir con la elite.

¿Cómo costea viajes y competiciones?

Me costeo todo a través de patrocinadores privados. En el mountain bike cada uno tiene que buscar sus patrocinadores. No hay grandes equipos ni estructuras como las hay en competiciones de carretera tipo Movistar o Ineos. Equipos españoles potentes solamente hay dos: BH Templo y Primaflor-Mondraker y el resto nos tenemos que buscar la vida. En mi caso tengo que agradecer a mis dos grandes patrocinadores de navarra que son Técnicas Industriales en Decoración y Construcciones Izquierdo Ibáñez. Les tengo muchísimo que agradecer porque son los grandes culpables de que yo pueda viajar a las competiciones.

¿Cómo compagina familia, trabajo y entrenamientos?

Encaje de bolillos. En una semana que yo por ejemplo trabajo en el turno de mañanas, salgo a la una, me cambio en la furgoneta porque no me da tiempo para irme a casa y me voy a entrenar un par de horas. Cuando termino vuelvo sobre las 15:15 para recoger a mis hijos de la ikastola. Voy todo el rato con el cuello estirado. Incluso hay veces que tengo que comer en la fábrica en nuestro último descanso a las 12:30 para que me dé tiempo a hacer todo. La verdad es que es una locura.

¿Cómo empezó su pasión por la bici?

Todo empezó por mi admiración hacia Miguel Induráin. Él fue el que nos abrió las puertas a todos los que andamos en bicicleta. Yo de pequeño veía sus Tours de Francia y aquello era una gozada. A mi siempre me había gustado el deporte y andaba con la bici por el pueblo pero nada serio. Me empecé a interesar un poco por la bicicleta y hubo una carrera en Lizaso en fiestas. Allí gané y fiché por un equipo de Ororbia donde empecé mi carrera en mountain bike.

Una vez logrado el éxito, ¿qué le depara el futuro?

Mi futuro va a ser seguir hasta que mi cabeza me diga basta. Este año voy a disfrutar al máximo con el maillot arcoíris paseándose por toda España. Creo que todavía me queda recorrido porque estoy en unos de los mejores momentos de mi carrera.

El calor familiar.

Son lo mejor que tengo. Me acompañan a todos lados. Mis hijos estaban en el último repecho de la carrera y mi mujer en el avituallamiento a falta de un kilómetro. Cuando los vi animando y gritando supe que iba a ganar porque me dieron las últimas fuerzas necesarias para cruzar la línea primero.