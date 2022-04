Un camino complicado

Acabar una carrera ciclista es un objetivo que parece obvio, pero no es nada fácil. Sobre todo en la categoría cadete, donde llegar a la meta se hace muy duro y se convierte en un esfuerzo grande. La temporada de ciclismo ya está en marcha en todas sus vertientes. Las grandes vueltas ciclistas están a la vuelta de la esquina, pero la competición de los más jóvenes también ha arrancado.

Una semana después de celebrarse el Gran Premio Miguel Induráin con los mejores ciclistas nacionales e internacionales, el fin de semana estuvo lleno de pruebas ciclistas navarras. El sábado se disputó el XXXIV Trofeo CC Burunda TxE en Alsasua, puntuable en los Juegos Deportivos de Navarra de Cadete en ruta. Al mismo tiempo, en Caparroso, se disputó el Trofeo Escuelas JDN de BTT.

Los Juegos Deportivos de Navarra de ciclismo se dividen en competiciones de pista, ruta y BTT para escuelas y cadete. La modalidad de BTT es la más practicada en los JDN con 165 licencias y 16 equipos inscritos. En total, la Federación Navarra de Ciclismo cuenta con 2.180 licencias totales entre ciclo turistas y corredores.

El sábado se reunieron en Alsasua los mejores ciclistas cadetes del País Vasco, Navarra y también Aragón para completar un recorrido de 51 kilómetros. Para los deportistas locales, se trataba también de una prueba puntuable para la clasificación de los JDN. Iniciaron la carrera 145 corredores, pero a meta llegaron 92 participantes. En esta categoría, los ciclistas tienen entre 14 y 16 años, las diferencias entre cadetes de primer año con los de segundo año pueden ser notables, sobre todo físicamente. Por eso, dentro de una misma competición hay niveles muy diferentes. “Ellos hacen la carrera difícil, pero al final los de segundo año son muy grandes. Puede haber chavales que todavía tienen 14 y otros que igual tienen 16. Acabar la carrera no es poco”, explica Gorka Mintegui, organizador de la prueba.

La carrera del sábado comenzaba en Alsasua y pasaba por pueblos como Bakaiku, Iturmendi, Olazti o Urdiain. En el kilómetro 38,5, los jóvenes ciclistas tenían por delante un puerto de montaña en Altamira. El paso por Irubide era el más concurrido por los padres y madres que se acercaban a animar desde la carrera, por donde pasaban sus hijos un total de cuatro veces.

Cuando los jóvenes ciclistas llevaban 15 kilómetros, lideraba un pequeño grupo de escapados con dos corredores tratando de alejarse del pelotón. No obstante, el nivel por delante estaba totalmente equilibrado y nadie dejaba escapar a ningún rival. Mientras, algunos corredores se iban fuera de control debido al ritmo tan alto de la carrera y a alguna caída. “Íbamos en el pelotón y ha habido un repecho en el que han arrancado fuerte y no les hemos podido seguir. Aparte me he caído y me he quedado atrás”, explica Julen Mendiberri, del conjunto guipuzcoano IPAR Maquina.

Julen Mendiberri, junto con su compañero Peru Garro, iban comentando la carrera mientras la veían y pensaban en la dificultad de finalizarla. “Nuestro objetivo en la temporada es terminar una carrera, van a un ritmo muy alto y al final se nos hace muy duro, aunque intentamos hacerlo lo mejor posible”, comenta Peru Garro.

También suele ser el mismo objetivo para los técnicos, que generalmente preparan una estrategia previa a la carrera. “Cuando salimos en carrera les mando una táctica, dónde tienen que estar y cómo, luego ya sobre el terreno igual hay que cambiar cosas. Tanto del objetivo como del corredor y nuestro es intentar que el chaval se mentalice de acabar la carrera y que no se lleve ningún mal rato, me vale que entre el último mientras llegue”, explica Tomás Martínez, entrenador del Club Ciclista Burunda.

De Alsasua también salieron 12 cadetes en categoría femenina. Al igual que con los chicos, no fue fácil para ellas intentar llegar a meta. No obstante, Paula Ostiz del Club ciclista Ermitagaña y con un buen palmarés a sus pies, estuvo acompañando a la cabeza de carrera hasta el final de la prueba y se convirtió en la campeona en categoría femenina.

El final de carrera fue intenso. A falta de dos kilómetros para la llegada a meta, un nutrido grupo de ciclistas se volvió a reunir entrando en Alsasua en pelotón y disputando la llegada al sprint. Finalmente, Eñaut Urcaregui del Danena Kirol Elkartea pasó el primero por meta. Aunque el ganador no fue navarro, si lo fueron el segundo y tercer clasificado, Iker Gómez y Aaron Jiménez respectivamente. El ritmo de la carrera fue de 39 kilómetros por hora, una velocidad muy exigente en esta categoría.

La jornada de Alsasua se vivió con muy buen ambiente entre visitantes y aficionados. Se trata del trigésimo cuarto trofeo que celebra el Club Ciclista Burunda, con la ayuda sobre todo de gente de la casa. “Vienes de organizar durante tantos años, conoces gente y tiramos de padres y familias”, explica Gorka Mintegui. La competitividad está muy presente en esta categoría, pero también hay tiempo de disfrutar. “Se les enseña a ser personas y ciclistas, les enseñamos el mundo del ciclismo y que trabajen todo, el compañerismo también”, cuenta Martínez.

El domingo continuó el calendario navarro con carreras de nivel y del calendario internacional con el Superprestigio Faster MTB de Caparroso. También se celebró otra prueba ciclista en ruta en Alsasua pero en categoría júnior y el Campeonato Navarro Máster. El 23 de abril volverán los Juegos Deportivos con ciclismo en ruta en categoría cadete y escuelas.

Ander Villanueva: “Tenemos un campus en Semana Santa de categoría infantil”

¿Cómo se encuentra la federación?

Con el covid la actividad no se vio cortada y hacemos muchas cosas. Antes sí que igual se centraba en una o dos modalidades y en un solo sexo, pero ahora tenemos de los dos y muchas modalidades. Un ciclismo muy amplio es lo que está habiendo, tanto en carretera como en monte, pista u otros.

¿Tienen acogida los Juegos Deportivos de Navarra?

Sí, el programa de los JDN es donde se inician los deportistas que luego es de donde se nutren los clubs para sacar chavales jóvenes y para que luego salten a los aficionados o profesionales. Al final, todos han pasado por el programa.

¿Suelen realizar otras actividades?

Solemos hacer muy pocas actividades de lo que es fuera de la competición, que la organizan los clubes. La federación las coordina y regula pero se encargan los clubes como tal. Ahora tendremos un campus en semana santa para categoría infantil pero no hay más actividades, más allá también del Campeonato de España Escolar.

¿Qué objetivos tienen en la federación?

Promover la actividad del ciclismo en todas sus modalidades en Navarra y que los deportistas navarros puedan desarrollarse de la mejor manera posible.

¿Qué tiene el ciclismo que enganche?

Es un deporte que practicas al aire libre, puedes visitar diferentes lugares, el atractivo es más ameno que igual otros que se hacen en un sitio cerrado. Sobre todo es el poder desplazarte y cuando sales desde tu propia casa y el contacto con el aire libre.