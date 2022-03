Pablo Castrillo (Lizarte) se proclamó este domingo campeón del Memorial Cirilo Zunzarren de Enekoitz Azparren (Laboral Kutxa); y José Marín (Telco), tercero. Hizo valer su buena punta de velocidad para lograr entrar en solitario por la meta del paseo de la Inmaculada. (Lizarte) se proclamó este domingo campeón delde Estella en su 44ª edición. Un trofeo que en 2017 levantó su hermano Jaime, puntal de la escuadra del Kern Pharma. El sub-23 de Jaca supo esperar su momento en la bajada del Alto de Lezaun para marcar distancia con el segundo clasificado,(Laboral Kutxa); y(Telco), tercero. Hizo valer su buena punta de velocidad para lograr entrar en solitario por la meta del paseo de la Inmaculada.

La prueba que organiza el Club Ciclista Estella, tercera puntuable del Torneo Euskaldun -que desde este domingo lidera Azparren-, y que abre el calendario navarro amateur masculino comenzó con una incidencia al poco de empezar. No habían recorrido ni 20 kilómetros, cuando, en la bajada del puerto de Olejua, se producía una espectacular caída con, prácticamente, la implicación de todo el pelotón. La ligera lluvia que cayó a primera hora de la mañana, mezclada con la arena sobre el asfalto que dejó la nube de polvo del Sahara y las fuertes rachas de viento propiciaron la montonera.

Hubo cerca de 20 traslados al hospital por contusiones, golpes y cortes, ninguno de gravedad, según indicó la organización, pero la movilización de tres ambulancias obligó a interrumpir la carrera durante más de una hora. Por ello, se recortaron de la ruta los últimos 15 kilómetros del recorrido, desde el último paso por Zaldu.

Pablo Castrillo fue uno de los corredores que sufrió la caída. “Me he caído en la cuneta, pero no me he hecho nada, así que he podido continuar bien. Al tener que parar, nos hemos quedado un poco fríos, pero luego hemos seguido muy bien. El recorrido ha sido exigente y el viento lo ha endurecido. En Lezaun, he atacado y he conseguido irme en solitario hasta la meta”, declaró el corredor que se mostró contento por partida doble al ganar Lizarte el galardón por equipos. En montaña, se llevó el trofeo Álex Díaz (Baqué); y en Meta Volante, Arkaitz Garmendia (Eibar).