El Lizarte confía en poder traer a Ivan Menchov antes de fin de año

La guerra de Ucrania tiene sus consecuencias ciclistas. También en Navarra. Hace una semana la Federación Española de Ciclismo prohibía la participación de ciclistas y equipos rusos y bielorrusos en cualquier competición española, de acuerdo con la normativa internacional promulgada por la UCI. No sucede lo mismo con los ciclistas individuales. Así, el equipo Lizarte podrá contar con Ivan Menchov, el hijo del mítico Denis Menchov -el ruso de Mutilva- a quien han fichado de juveniles. El problema es que Menchov no puede salir actualmente de Rusia ni entrar en España, porque no ha podido recoger la documentación en el consulado español, que se encuentra cerrado.

En la pasada Vuelta a Alemania Juanjo Oroz recibió el ofrecimiento para que el Ivan Menchov corriera en el Lizarte el próximo año. Oroz tiene muy buena relación con el padre del ciclista y acordaron traérselo para Navarra. La estructura Lizarte-Kern Pharma, visto el escenario de guerra, habló con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para ver si se podía traer al ciclista de 19 años. El consejo dio su visto bueno justo la víspera de que estallara la guerra en Ucrania. Y ahí quedó paralizado todo.

“Él quiere venir y nosotros queremos que venga porque es un año importante en su carrera”, Juanjo Oroz, mánager del Lizarte y Kern Pharma

NACIDO EN PAMPLONA

Ivan Menchov es navarro. Nació en la residencia Virgen del Camino el 6 de marzo de 2003. Su padre, que corría entonces en el ibanesto.com, y tenía fijada su residencia durante la temporada en Mutilva.

“No tenemos muchas referencias de él. Sabemos que anda bien, que ha estado compitiendo este último año en Italia porque en Rusia había muy pocas carreras y quería venir a correr aquí”, comenta Juanjo Oroz, mánager del Lizarte y del Kern Pharma. “Tenemos la esperanza de que todo se pueda arreglar y esté con nosotros antes de que termine el año, porque para él es una temporada fundamental si quiere ser ciclista”.

Ivan Menchov se prepara en Rusia bajo las directrices de los preparadores del Lizarte.