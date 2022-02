Juanma Hernández, mánager del Caja Rural: “Tenemos que ganar carreras”

Juanma Hernández, mánager del Caja Rural , tenía el jueves el cosquilleo de los comienzos. Tiene piezas con las que jugar en 2022.

Un año no sencillo.

Como todos. Cada temporada es difícil y este con la invitación de la Vuelta complicada para todos. Habrá que pelear y a ver hasta dónde llegamos. Si vamos, bien. Si no vamos, mal. Creo que por méritos deberíamos estar en la Vuelta y lo vamos a demostrar en la carretera. Pero dependemos de lo que diga Unipublic.

¿Y si no se va?

Hay otras alternativas, pero hay que correr la Vuelta como sea.

¿Tiene la impresión de que es la mejor plantilla de muchos años?

Sí, sin duda. Siempre hemos trabajado con gente joven que ha dado el salto como Peio, Aranburu, Omar... este año tenemos gente madura, gente joven de nivel. Nos hemos reforzado muy bien, es la mejor plantilla que hemos tenido.

¿Qué le pide?

Ganar. Sabemos que es difícil, pero tenemos que ganar carreras. Hay calendario secundario (Asturias, Castilla-León, etc) en el que tenemos que hacerlo muy bien. Soy realista y sé que en las carreras grandes, en las Wolrd Tour, lo tenemos muy difícil. Lo intentaremos, pero en el calendario alternativo donde hay que ganar o estar muy cerca.

¿Qué le pedimos a Mikel?

Nieve es todo. Es una persona excepcional, un corredor superprofesional que sabe cuidarse, prepararse y rendir. Si está aquí es porque quiere hacerlo muy bien. A mí me ilusiona lo que puede hacer con nosotros.

Más Prades, Barceló...

Barceló me ha sorprendido, y está andando mucho. Eduard es un rematador y nos puede dar mucho, siempre ha ganado. Y la gente de casa. Amezqueta dio un salto, y dará otro. Lastra siempre está ahí y los jóvenes van a ir muy bien. tengo mucha esperanza en Barrenetxea, es muy buen ciclista con motor y buena cabeza.

Etxeberria: “Esta temporada tengo que dar un paso más”

El corredor de Iturmendi afronta su segundo año como profesional, lo hace con aprendizajes y la ilusión de dar un paso más en su progresión. “Este año, aparte de aprender y de poder vivir buenos y malos momentos, tengo que dar un paso más. Estoy con mucha ilusión y tengo que con confianza y trabajo las cosas salgan adelante”, explicaba el jueves el juvenil de los profesionales navarros del Caja Rural. “Me suele costar arrancar todos los años, pero luego con la competición y el trabajo suelo acabar muy bien las temporadas. Voy a seguir el mismo patrón. Para verano me gustaría estar en mi mejor momento y alargar hasta el final de temporada”.

Etxeberria ha empezado con dos caídas en tres carreras, su próxima cita será en la Clásica Arrabida y el Alentejo en marzo.

Amézqueta: “Tengo el G.P. Miguel Induráin entre ceja y ceja”

Julen Amézqueta será una pieza clave en el Caja Rural 2022. Corredor experto, el año pasado dio un salto gigante en las carreras de una semana, que quiere confirmar esta campaña. “El año pasado di un salto de calidad y éste estoy supermotivado, quiero seguir en esa línea y subir otro peldaño. Tengo la madurez y la determinación para conseguir resultados. Si lo he hecho una vez, puedo repetir”, comentaba el ciclista estellés. “Voy a empezar un poco más tranquilo para estar muy bien en el Gran Premio Induráin, aunque sea muy difícil. Pero quiero hacerlo muy bien en Induráin, Itzulia, Alpes, Asturias, Hungría... e intentar alargar la forma hasta junio, hasta campeonatos. Y luego preparar la segunda parte de la temporada muy bien, se vaya o no se vaya a la Vuelta a España. Yo confío”.

Nieve: “El primero que tiene ganas de rendir bien soy yo”

Mikel Nieve fue el jueves el gran referente en la presentación del Caja Rural. Su incorporación al equipo ha sorprendido para muy bien a todos. “La llegada al equipo ha sido muy buena. Tienen muy buen ambiente, la gente tiene muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas bien, he encontrado un muy buen grupo y me he sentido muy querido, me han acogido muy bien”, comentaba el leitzarra. “Hay buen bloque, ahora hay que demostrarlo en la carretera”.

Nieve corrió en Valencia y lo hará en Andalucía. “Voy como pensaba a estas alturas. Quiero llegar en buena forma al Gran Premio Induráin y a la Itzulia”, dijo. “El equipo quiere que esté a buen nivel, que sea competitivo. Y es también lo que me pido yo a mí mismo. El primero que tiene ganas de estar bien y de rendir soy yo y estoy en ello”.