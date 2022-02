Caja Rural-RGA se presenta con nieve y el objetivo de correr la Vuelta

El Caja Rural-RGA se presentó este jueves en el Colegio de Médicos de Pamplona con una certeza y una incógnita. La certeza es que Juanma Hernández cuenta con la mejor plantilla de las últimas temporadas, a la que se le ha dado lustre y mordiente con la llegada de Mikel Nieve, Eduard Prades y Fernando Barceló. La incógnita es cruel. El equipo no sabe todavía si será uno de los invitados -aún no se sabe cuántos- de la próxima edición de la Vuelta a España. Hasta finales de febrero no se sabrá y hasta entonces no van a dejar de dar motivos para conseguirlo.

Los responsables del Caja Rural-RGA han conseguido reunir una plantilla muy competitiva para 2022. Es cierto que respecto al año pasado se han perdido hombres importantes como Aberasturi o Lazkao, pero los refuerzos han sido importantes.

Mikel Nieve regresa al equipo en el que se hizo ciclista, y el leitzarra es un seguro de vida en cuanto regularidad y profesionalidad.

El conjunto verde ha hecho dos incorporaciones rematadoras con oficio. Eduard Prades, que ya estuvo en Caja y Fernando Barceló, que ha dejado detalles en Valencia.

Sumen a eso la velocidad de Leitao y el salto que den Amézqueta, Lastra y Cepeda.

SI NO HAY VUELTA Y FUTURO

La posibilidad de que Caja Rural-RGA no esté en la Vuelta a España después de más de una década de presencia ininterrumpida es real. ¿Qué pasa si el equipo navarro no está en la salida de Utrecht?

Deportivamente Josemi Sánchez, el director del equipo, maneja un calendario alternativo en el que no faltan carreras. De cara a futuro, una hipotética ausencia de la ronda española no hipotecaría el futuro del equipo. Los rectores de la entidad han asegurado que el proyecto ciclista sigue adelante.