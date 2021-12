Mikel Nieve: “Si he venido al Caja Rural es para dar el 100% y disfrutar”

2021 no ha sido un año sencillo para Mikel Nieve. El leitzarra no ha podido rendir a su nivel por culpa de dos caídas importantes en el Giro y la Vuelta. Tras acabar con el BikeExchange ha tenido que buscar equipo. Ha tenido ofertas, llegó a plantearse dejar la bici, pero vuelve al . El leitzarra no ha podido rendir a su nivel por culpa de dos caídas importantes en el Giro y la Vuelta. Tras acabar con el BikeExchange ha tenido que buscar equipo. Ha tenido ofertas, llegó a plantearse dejar la bici, pero vuelve al Caja Rural-RGA , el sitio en el que se hizo ciclista como amateur.

Volver.

Sí, tampoco lo había pensado antes. Al principio estaba dudando sobre qué hacer, pero después surgió la oportunidad, lo he pensado bien es una idea que me atrae. Es bonito poder volver, y le estoy agradecido a Caja Rural por darme esta oportunidad para la temporada que viene, vengo con nuevas ilusiones.

¿Las cosas se habían puesto tan complicadas como para no poder seguir en el World Tour?

Sí, estaba imposible. Había intereses y conversaciones, pero conseguir algo que me resultara atractivo estaba muy difícil. Se me pasó la idea de dejar la bici.

¿Sí?

Sí, es algo que estuve pensando en dejarlo. Terminé la temporada 2021 un poco cruzado, y pensé en dejarlo, sí. Pero ha surgido esta posibilidad de volver a casa, es algo bonito. Yo quiero disfrutar el año que viene.

Usted tiene 37 años, una carrera hecha. ¿Por qué ha decidido dar el paso e irse de un WT a un Pro Team?

Lo que me ha empujado a seguir es que a mí me gusta el ciclismo y disfruto con la vida que llevo, con entrenar, competir... Este año por una cosa o por otra no he podido disfrutar de la bici, me ha salido el año al revés. Al final, pensando, no quería dejar la bici de esta manera y tener este recuerdo malo. Si me tengo que despedir del ciclismo quiero hacerlo encima de la bici, y dando lo mejor de mi, al 100%.

Lo otro era un final casi por la puerta de atrás.

Sí. Las caídas este año me han penalizado mucho, he tenido caídas gordas, con una racha bastante mala. No me quería ir así y quedarme con una sensación triste de todo esto, o con la idea de tener que arrepentirme de haberlo dejado porque había podido dar más. Con una oportunidad así te ilusionas. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible.

Con Caja Rural también su planteamiento será diferente al de Sky o BikeExchange.

Es una idea diferente. He corrido en equipos grandes con líderes para pelear por clasificaciones generales. Ahora será diferente. Yo quiero hacerlo lo mejor posible, y si disfruto con eso ya estaré satisfecho.

¿Qué le apetecería hacer? Al final tiene capacidad de elección.

Todavía no hemos hablado del calendario, pero me gustaría estar a un buen nivel en las carreras grandes como Catalunya o País Vasco y sobre todo la Vuelta. Yo quiero rendir bien.

¿Se ve como un líder del equipo?

Yo quiero disfrutar de la bici y si disfruto de la bici puedo estar adelante en las carreras. Yo el ciclismo lo entiendo dando siempre lo mejor de mí. Cuanto mejor estás es cuando más disfrutas. Yo me voy a exigir al máximo, si vengo aquí es para dar el 100% , que es como disfruto y es como mejor te sientes.

Llega a un equipo más pequeño que los que ha estado en todos los sentidos.

Ya sé lo que es pasar por equipos pequeños. He corrido en equipos que empezaron siendo pequeños y que luego fueron creciendo. Ya sé lo que hay en el ciclismo, y aunque Caja Rural sea un equipo más modesto que los World Tour sé que no me va a faltar de nada. Es un equipo que cuenta con una buena estructura y no nos va a faltar de nada.

Usted es un ciclista muy metódico, preparaba muy bien las grandes vueltas. ¿Cambia esto su forma de trabajar?

No, tampoco. Al final todos los equipos tienen sus medios, al final los grandes objetivos los preparas tú en casa. Es el trabajo y la responsabilidad de cada uno. Las cosas las tienes que hacer tú. Yo voy a seguir haciendo las cosas como las he hecho hasta ahora. Voy a poner todo de mi parte para preparar bien las carreras. Lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo.

¿Qué recuerdos se lleva de su paso por equipos grandes como Sky o Mitchelton?

Muy buenos. Al final nuestra vida como ciclistas es un proceso. Primero pasas a profesionales, vas creciendo, primero pasas por equipos más pequeños, luego más grandes... y en todo ese proceso vas aprendiendo, vas evolucionando como persona, como ciclista. Yo lo he dado todo en cada una de las etapas y he tratado de disfrutar de cada equipo. Tengo muy buenos recuerdos de todos los equipos en los que he estado. Y en los años que llevo de profesional he logrado bastantes más cosas de las que pensaba cuando empecé a andar en bici. Nunca había imaginado conseguir lo que he conseguido en estos años, ni haber disfrutado tanto de este deporte. Y espero poder seguir haciéndolo aquí en el Caja Rural-RGA.

Sueñe con algo.

Disfrutar de esto, nada más.