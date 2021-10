Ciclismo Movistar no cuenta con José Luis Arrieta para 2022 El director deportivo no ha recibido aún la notificación oficial y por escrito de que no seguirá el año que viene









Caso Luis Guinea Movistar Team se concentrará la semana que viene en Navarra, y en el primer stage de cara a la temporada 2022 no estará José Luis Arrieta. Según confirmó ayer el propio Eusebio Unzué, mánager general del equipo a este periódico, el conjunto navarro no cuenta con el director deportivo de Uharte Arakil para la próxima campaña. Arrieta es un hombre de la casa, lleva en el equipo 23 años, como ciclista desde 1993 hasta 2005 y como director deportivo desde 2011 hasta la actualidad. José Luis Arrieta, que como todos los directores deportivos del equipo van renovando de temporada en temporada, no ha recibido aún ninguna notificación oficial por escrito en la que se le comunique la baja del equipo, ni tampoco la idea de no contar con sus servicios el año que viene. DISCREPANCIAS CON PATXI VILA La determinación de Movistar de prescindir de los servicios de José Luis Arrieta, uno de los directores más experimentados en la actualidad del World Tour, está directamente ligada a la incorporación del navarro Patxi Vila como responsable de rendimiento del equipo. Vila llegó al Movistar Team como nuevo responsable de rendimiento en diciembre de 2019, después de pasar por Specialized, Tinkoff y BORA. Con él trajo a su equipo de colaboradores en las diferentes disciplinas, que suplió al grupo que había antes (Mikel Zabala, etc) para implantar una nueva metodología de trabajo fuera y dentro de las carreras. Esta comenzó a aplicarse en la campaña 2020. José Luis Arrieta y Patxi Vila tienen una forma de trabajar diferente, y esas dos filosofías han chocado de forma frontal. No han logrado entenderse, a pesar de que -en teoría- sus marcos y niveles de actuación estaban bien delimitados y eran diferentes. El desencuentro entre las dos formas de trabajar era ya palpable desde la temporada 2020, y se ha visto agudizado en la campaña recién terminada. Este año ambos coincidieron en buena parte del Tour de Francia. Llamó la atención que después de llevar en el equipo desde 2011 y hacer siempre el doblete Tour-Vuelta, el técnico de Uharte Arakil no dirigiera al equipo en la Vuelta a España y que la dirección técnica recayera en Chente García Acosta y Patxi Vila. Mientras Arrieta cubría el calendario paralelo en carreras menores. Su imagen, perjudicada por el documental



‘El día menos pensado’, el documental inside de dos temporadas que ha hecho el Movistar para la plataforma Netflix fue un éxito en cuanto a reproducciones. Pero la serie tiene otra cara. La imagen del equipo, especialmente la segunda temporada, es real pero no es buena. Y, por el guión, estructura y edición de los capítulos, uno de los que sale peor parados es Arrieta, que parece que casi siempre toma decisiones erróneas.​

