El enrevesado 2021 de Sanz

Objetivamente Enrique Sanz, del Kern Pharma, es el único profesional navarro que este año se ha subido al cajón más alto de un podio. Fue en la sexta etapa de la Vuelta al Alentejo, al esprint. Es, además, una de las tres victorias que suma el Kern Pharma en 2021, las otras dos han sido del gran escalador José Félix Parra.

Los esprinters son como los goleadores. Viven de ganar. O al menos de conseguir podios, buenos puestos. El balance de Sanz de este año es escaso, la victoria y un segundo puesto en Serbia. Todo tiene su explicación.

“Me ha faltado continuidad, no me han salido las cuentas este año”, comentaba ayer el ciclista de Orkoien del Kern Pharma. “Comencé bien la temporada, pero me perjudicó que las carreras del calendario español se retrasaran por la pandemia. Luego las alergias me dieron muy duro. Y en la segunda parte una tendinitis en el rotuliano no me ha dejado rendir como me esperaba. Y luego en Poitieau Charentes me golpearon por detrás y tuve que abandonar”.

Entre lesiones y percances, Enrique Sanz ha abandonado en media docena de pruebas en lo que va de temporada. La semana que viene disputará el Tour de Bretaña. “En los entrenamientos de las últimas semanas ya estoy dando buenos niveles, y me gustaría hacer una buena carrera, ayudar a mis compañeros”, comentaba ayer el velocista navarro.

ACABA CON EL KERN PHARMA

La de Bretaña sea, muy posiblemente, la última carrera de la temporada de Enrique Sanz. El velocista de Orkoien acaba a final de año su contrato con el conjunto navarro Kern Pharma, en el que ha sido una apuesta de Juanjo Oroz y Manolo Azcona y uno de sus estandartes.

Sanz, que en estas dos campañas con el conjunto farmacéutico ha cosechado dos victorias -una por temporada- es el más autoexigente con su rendimiento.

“Son dos años que los he disfrutado mucho, la verdad. Me han llenado mucho en lo deportivo y en lo personal, aunque pensaba haber rendido más, conseguir mejores resultados”, resumía ayer el ciclista navarro. “Creo que es un equipo que ha sabido encontrar su estilo, su identidad, su forma de hacer las cosas, y que de año en año va evolucionando y creciendo”.

Sanz tiene 32 años y debutó en profesionales con el Movistar Team en 2011.