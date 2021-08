Mikel Nieve: "Por lo menos he podido descansar bien"

Mikel Nieve (BikeExchange), que tuvo recibir puntos de sutura en una ceja y en la barbilla tras verse involucrado en la caída a 11 kilómetros de la etapa de ayer en se encuentra "bien" y que "por lo menos" ha "podido descansar bien esa noche". El español(BikeExchange), que tuvo recibirtras verse involucrado en la caída a 11 kilómetros de la etapa de ayer en La Vuelta 2021 con final en Albacete, ha asegurado quey que "por lo menos" ha

"Dentro de las circunstancias estoy bien, por lo menos he podido descansar bien y ahora me he subido a la bici y no me encuentro mal. Así que a ver si puedo pasar el día lo mejor posible", dijo el navarro en Requena, punto de salida este jueves de una sexta etapa de La Vuelta que finaliza en el Alto de la Montaña de Cullera (3a).

Nieve asume que hoy y en los próximos días tendrá que sufrir, pero espera seguir mejorando a medida que vayan pasando las jornadas. "Seguro que sufriré un poco y veremos a ver cómo va la carrera. Ahora, a pasar el día lo mejor posible y a ver si con los días puedo ir recuperando", se resignó.

En cuanto a la etapa, cree que puede tener opciones su compañero Michael Matthews, especialista en finales en repecho como los 1.900 metros al 9,4 por ciento de desnivel del final del recorrido de hoy. "No sé, está ahí en el límite. Es duro pero está bien y en ese tipo de finales él ha podido estar bien, así que intentaremos estar ahí", avanzó

Nieve entró último en meta en Albacete, con un tiempo perdido de 12 minutos y 32 segundos respecto al ganador de la etapa, el belga Jasper Philipsen (Alpecin).