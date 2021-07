El navarro que tiró de Dumoulin

Simon Biles, que ha conmocionado a los Tom Dumoulin anunciaba que dejaba el ciclismo profesional de forma temporal para encontrar su camino como ciclista. El caso de, que ha conmocionado a los Juegos , no es el primero ni el último en deportistas de elites. Muchos han conseguido salir, y con éxito, de una situación mental difícil. El pasado enero el holandésanunciaba que dejaba el ciclismo profesional de forma temporal para encontrar su camino como ciclista.

“Llevo bastante tiempo sintiendo que me es muy difícil saber encontrar mi camino como Tom Dumoulin, el ciclista. Con la presión que conlleva, con las expectativas de diferentes partes”, apuntó el 23 de enero. “No solo quiero hacerlo muy bien para mucha gente. Quiero que el equipo esté feliz conmigo. Quiero que los patrocinadores sean felices. Quiero que mi esposa y mi familia sean felices. Y por eso quiero hacerlo bien para todos, pero por eso me he olvidado un poco de mí mismo en el último año. ¿Qué quiero? ¿Todavía quiero ser ciclista? ¿Y cómo?”.

¿Qué pasó después? El equipo en el que milita, el Jumbo Visma, le dejó libertad para que descansase y pensase. Después comenzó a entrenarse poco a poco. Un día a la semana, dos, tres... hasta que en mayo anunció su regreso. Lo hizo en la Vuelta a Suiza (41º) ganó los campeonatos nacionales de crono y desde entonces se centró en preparar los Juegos a su aire.

EN BILBAO Y CHARLAS

El navarro Jon Iriberri trabaja como biomecánico del equipo Jumbo-Visma, y atiende a los corredores en su centro -Custom4.us- en Bilbao. En los meses que Dumoulin se apartó del ciclismo, viajó a Bilbao y compartió sesiones de biomecánica y entrenamientos con el propio Iriberri.

“El éxito de Dumoulin es salir y ser competitivo después de lo que ha pasado. En estos casos hay que pensar más en la persona más que en que vuelva a ser quien era. Ahora tiene que hacer la digestión de todo lo que ha vivido y ver qué quiere hacer”, explica Iriberri.