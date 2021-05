Imanol Erviti: “Movistar tiene que correr con cabeza en el Tour, gastar la bala en el momento”

Actualizada 29/05/2021 a las 06:00

Durante prácticamente el último mes Imanol Erviti ha estado ‘recluido’ en los Pirineos, a 2.400 metros en Andorra, preparando el Tour de Francia, que arranca en Bretaña el 26 de junio.

Vuelve en el Dauphiné, ¿esto es como a empezar la temporada de nuevo?

Es un poco diferente, es más retomar la actividad. Pero sí que es otra parte de la temporada muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Cambio de tercio con el Tour y la Vuelta como grandes objetivos.

¿Cómo ha sido su primera parte con las clásicas?

Peor de lo esperado. Este año me ha afectado mucho la alergia, me ha dado duro y no he podido rendir como esperaba.

Su última carrera fue Valencia, ¿qué hizo después?

Estuve una semana haciendo día sí, día no y después he hecho un bloque de trabajo muy serio.

Con trabajo en altura.

Sí, hemos estado parte del equipo trabajando en altura, a 2.400 metros, y no hemos perdido el tiempo. Han sido tres semanas en Envalira haciendo lo que hay que hacer. Hemos trabajado muy bien, con buen entrenamiento, masaje, recuperación. Mayo es el mes en el que hay que meter el bloque fuerte de entrenamiento si quieres rendir en los meses después. Lo que no hagas en este mes, no es lo mismo. En junio haremos Dauphiné, asimilar bien la competición, recuperar y llegar con hambre al Tour para el que falta un mes. Ahora es sacar brillo a todo el trabajo que hemos hecho.

¿Cómo está?

Creo que bien. Recuperando las sensaciones después de una primavera dura por la alergia. Sé que en Dauphiné me van a apretar, porque es dura y se irá rápido. Pero sé que me va a dar un punto más para llegar bien al Tour.

En el grupo que ha estado preparando el Tour estaban usted, Verona, Mas y gente nueva como Arcas o Samitier. ¿Cambia la base?

Hay gente nueva sí, es gente que va creciendo y va teniendo experiencia en el Giro y la Vuelta, y les toca ahora coger experiencia en el Tour. Es el paso lógico. Cada año se evoluciona un poco, yo veo un equipo con buena edad, experiencia, nivel, y que lo hará bien en el Tour.

¿Cómo ha visto a Enric Mas?

Ha trabajado muy duro este mes en Andorra, se ha machacado mucho. Yo le veo ya bien de peso, en buena forma, ha trabajado muy bien los cambios de ritmo y yo espero que le saque partido. Se ha exigido mucho.

¿Lo ve con hambre?

Lo veo con muchas ganas. Creo que los dos quintos puestos del año pasado le han dado mucho. Ha interiorizado mucho el hecho de ser el líder del equipo, lo veo muy centrado, muy profesional, muy exigente consigo mismo.

¿Y Superman López?

Es un corredor que siempre ha tenido esa capacidad de rematar. Vino en muy buenas condiciones, y ha rematado en una carrera como Andalucía. Se le puso a tiro, y no falló. Luego estuvo con nosotros una semana en Andorra y tiene pedaleo de los buenos. Se ha integrado muy bien en el equipo. Antes de que viniera al equipo tenía un concepto de él, y ahora que lo he conocido bien es totalmente distinto.

¿Qué puede hacer Movistar en el Tour?

Tenemos un abanico muy abierto de posibilidades, ahora hay que centrar el tiro, el objetivo, y correr en consecuencia. Por el nivel que han dado los dos eslovenos -Pogacar y Roglic- creo que son los favoritos, o la gente de INEOS si tienen su mejor versión. En la general no tenemos que ir de favoritos, hay que saber sacar nuestro momento. Y además de todo eso tenemos a un rematador como es Superman López, que el año pasado ganó una de las etapas importantes. Es un Tour en el que tenemos que saber correr con cabeza, gastar el disparo en el momento justo.

La temporada pasada costó mucho ganar, parece que las cosas en 2021 se enderezan.

Se está trabajando muy duro, unas veces la pelota entra a gol y otras pega en el poste. Parece que estamos en una dinámica buena, nos da tranquilidad y serenidad para seguir trabajando con el método.

¿Estaban preocupados?

Cuando estás en la racha de que no, trabajas y ves que no hay resultados te jode, y es que a un deportista le tiene que joder. Es que tiene que ser así, porque competimos y nos gusta disputar y si se puede ganar, mejor. Estábamos malacostumbrados con Alejandro.

¿Cómo le ha visto a Valverde?

Desde abril ha cogido un punto muy bueno, se le ve con confianza. He coincidido poco en carrera esta temporada, pero solemos hablar a menudo.

¿Qué le dice?

Al principio no tenía el Tour en sus planes, pero le está llamando y creo que va a ir. Está en el aire.

Ha dicho que quiere seguir una temporada más, ¿cómo lo ve?

Con el nivel con el que está ahora es una pena que se retire. Es una decisión personal, la tiene que ver él. En cierta manera él había interiorizado que esto se acababa. Pero por otra ve los resultados, las sensaciones... le da muchas vueltas. Pero con el talento que tiene Alejandro y las ganas que pone a la hora de trabajar estoy seguro que si sigue, será a un gran nivel. Se torturará con la alimentación y el entrenamiento lo que no está escrito por disfrutar en la bici. Si se le mete en la cabeza que quiere seguir, no va a desmerecer.

Movistar inició el año pasado un cambio de método con la llegada de Patxi Vila. ¿Tanto ha cambiado la metodología?

No son cambios enormes. Teníamos un patrón que cada uno lo aplicaba bajo su cargo. Ahora está todo más organizado y coordinado. Yo no hago cosas mucho más diferentes a las de antes.

¿Su idea es disputar Tour, Juegos y Vuelta?

No sé. Estoy en el grupo que puede hacer Tour y en el que puede hacer Vuelta. Entrar en los Juegos va a ser muy complicado por el tipo de carrera que es. El Tour acaba cinco días antes de la prueba en línea de Tokio, a lo que hay que sumarle el viaje, el cambio horario y demás. Ese condicionante está ahí para todos los que hagan el Tour. Yo lo veo todo un poco apretado.

¿Valverde se iría antes del Tour?

Es algo que tendrán que valorar o decidir. No es fácil. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano por hacerlo bien. El objetivo es el Tour, si luego me llaman para los Juegos, pues muy bien. Ir a los Juegos es una alegría, pero es una responsabilidad, hay que corresponder a esa confianza que depositan y aportar todo lo que se puede. Ir a los Juegos no es un a ver qué pasa, es ir a aportar todo. Si me llevan, encantado.

