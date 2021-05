Igor Arrieta: “Me dicen que voy bien, pero que no tenga prisa por pasar”

Actualizada 28/05/2021 a las 06:00

Con un estreno así, hay quienes ya estarían haciéndose castillos en el aire con un hipotético futuro. Pero Igor Arrieta Lizarraga (Uharte, 8 de noviembre de 2002), no. Es un tipo normal de 18 años, que va a clase, entrena a los mediodías y compite lo mejor que sabe. Sus victorias en Iturmendi, Beasain más los podios en el Valenciaga y Santikutz Klasika son prometedores, ilusionantes.

¿Había pensado en tener un debut tan bueno?

Las cosas me están saliendo muy bien, no me esperaba haber andado tanto. Si me dicen al principio de temporada que las cosas iban a ir así... estoy muy contento, la verdad.

¿En qué carrera descubre que puede pelear por ganar?

En la carrera de Estella hice segundo y en el Valenciaga también, y ahí ya vi que podía estar para intentar ganar. El verme en los puertos adelante te da mucha confianza.

¿A qué le da más valor de todo lo que ha hecho hasta ahora?

Las dos victorias, la de Iturmendi y Beasain, han sido lo mejor de estos meses, lo que más ilusión me ha hecho. Pero también el segundo puesto del Valenciaga es importante, es una carrera con muchísimo nivel, y verte ahí te motiva mucho.

Sus dos victorias han sido en solitario y atacando a cierta distancia de meta. ¿Es su estilo?

Lo de llegar con alguien de momento no se ha dado. Imagino que si alguna vez me toca llegar con alguien escapado para jugarme la victoria, habrá que tratar de esprintar bien. Probar por lo menos.

¿En qué se nota el cambio de juveniles a aficionados?

En juveniles la primera media hora se iba a tope, y luego igual se paraba un poco, o había más calma. En aficionados, empiezas y a las dos horas o no se ha hecho la fuga o no se para... se va muy rápido. En juveniles nos conocíamos todos más, aquí de momento no tanto.

Físicamente está asimilando bien el cambio.

No lo he notado tanto. No me ha pasado de acabar una carrera y luego estar cuatro días tirado. De momento, recupero bien.

¿Ha cambiado el entrenamiento?

Creo que entreno más y mejor. Antes con un par de horas valía, y ahora, más. En lo que es alimentación y eso voy a mi aire, pero siempre como limpio y bien. Me cuido. Y eso que me gusta comer.

El equipo ha apostado por usted en algunas carreras siendo un debutante. ¿Qué le dice?

Que en la carrera de Iturmendi, por ejemplo, dijeran que estuviéramos atentos para ver si yo podía hacer algo al final es algo que te motiva muchísimo.

¿Cómo es Lizarte?

Es diferente a lo que tienes en juveniles. Allí éramos todos de Sakana y nos conocemos. En Lizarte hay gente de todas partes, al principio se te hace extraño. Pero luego el ambiente es muy bueno y con gente de muchísimo nivel. Esas cosas te hacen mejor.

Ha tenido que trabajar para otros.

Claro, tienes que hacer de todo. Cuando he tenido que ayudar a otros compañeros lo he hecho muy a gusto.

¿Qué le han dicho Armendáriz, Azcona, Oroz?

Creo que están contentos con el nivel que estoy dando, cómo corro y los resultados.

¿Le han comentado algo para pasar a Kern Pharma?

Hay que ver cómo va la temporada, cómo sigo y veremos. Por apetecer, me apetecería pasar. Pero hay que ver si es lo mejor para mí o si merece la pena esperar un año. Tengo que tener la cabeza fría.

¿Y su padre?

Me dice que me ve bien en la categoría, que a ver cómo va el año, pero que no tenga prisa por pasar.

Pero no solo anda en bici, estudia.

Sí, estoy haciendo un Grado Superior de Mantenimiento, Mecatrónica en Alsasua. Voy a clase de lunes a viernes.

¿Cómo lo hace?

Tengo clase de ocho a dos, generalmente, vuelvo a Uharte, como algo y salgo a entrenar. Como el día ya va alargando es más sencillo que en invierno. Entreno, llego, ceno y luego si tengo que estudiar, estudio.

Y puede.

Claro, claro. Trato de organizarme. Los días que tengo más largo, salgo un poco antes de clase. De momento lo llevo bien.

Está de exámenes.

Me quedan un par y ya acabo. Los he llevado bien, creo que saco todo.

¿Es buen estudiante?

Trato de estar atento en clase, llevo las cosas al día y estudio. Y luego es algo que me gusta y se me da bien.