Club BTT Navarra: apuesta firme por las dos ruedas

Actualizada 21/02/2021 a las 10:47

El Club BTT Navarra está preparado para comenzar a rodar la temporada de ciclismo de montaña. Una campaña que, salvo que la pandemia del coronavirus diga lo contrario, se desarrollará con normalidad en lo que al calendario de la entidad se refiere.

Una delegación de seis bikers se enfundó ayer el traje de gala para representar a sus compañeros en las instalaciones del Camping Irache, campamento base del club.



Anjara Andueza, David Oteiza, Edurne Izcue, Izan Garín, Unai Armañanzas y Nahia Sanz fueron los elegidos para representar ayer al resto de sus compañeros de club. Una medida que determinó la directiva para garantizar la seguridad de los corredores y del público, con el que, este año, no contó la puesta de largo. En total, el club cuenta este año con 54 jóvenes deportistas. Una cifra que sigue una tendencia al alza desde que nació este proyecto en 2013 y que mantiene los sus tres pilares.



El primero, el base, Hirudeme, que cuenta con los 21 deportistas más jóvenes. Umen, el segundo, que engloba a cadetes y junior, con 20 bikers. SH Metalgraf pondrá de nuevo la firma al buque insignia del BTT Navarra, con los siete sub 23 y las seis élites que representarán al club en las competiciones más importantes dentro y fuera de la Comunidad Foral. El número de féminas también va in crescendo con nueve mujeres repartidas en las distintas categorías en las que se estructura la entidad.



EL CALENDARIO



29 es el número mágico alrededor del que va a girar el calendario de competición del BTT Navarra, con competiciones nacionales e internacionales empezando por la Copa Caja Rural de BTT que comienza el 7 de marzo en Caparroso.



También, Open de España, de Euskadi, Green Series, Superprestigio MTB, entre otras, y el Open Diario de Navarra para cerrar el año. Además, estarán presentes en 10 pruebas para las Escuelas y ocho para cadetes. La entidad será anfitriona en cinco de ellas, la primera, el 6 de marzo en el Camping Iratxe para los más pequeños.



Ion Isaba, representante del BTT Navarra, aseguró que todos tienen ganas de empezar. “Estamos muy ilusionados y preparados para comenzar. Llevamos unas semanas entrenando y asegurando que todo discurra con las garantías de seguridad necesarias”.

LOS NOMBRES

Hirudeme

Promesas. Asier Hernández Sanz, Unai Díaz de Cerio Sanz y Mateo Vilches Zudaire.

Principiantes. Iker Carmona Gómez, Teo Rived Murillo, Oliver Mendiri Zuazo y Unai Abárzuza de Pradas.

Alevines. Andrés Murugarren Vásquez, Guillermo Raya San Miguel, Mario Ruiz Egurza, Daniel Rodrigo Belloso, Unai Lasa Irurzun, Ion Sanz Sagasti y Andoni Bustinduy Uriz.

Alevín Femenino. Sara Regueira Felipe.

Infantil. Íñigo Luquin Ruiz, Markel Fernández Garayoa, Unai Armañanzas Azparren e EgoiIsaba López.

Infantil Femenino. Nahia Sanz Sagasti y Carlota Berne Gonzalvo.



Umen

Cadete. David Cayetano Azparren, Asier Novales Arrastia, Izan Garín Ros, Sergio Ajona Zaldibar, Santiago Barandiarán Lasheras, Martín Landa Martínez, Javier Alfaro Cañete, Álvaro Urdangarín Sánchez.

Cadete femenino. Lidia Cubillo Sanz de Arellano, Nora Martínez Palacios y Sara Zizhu Goñi Asensio.

Junior. Koldo Herrera Urroz, Iker Lasa Sagaseta, Gonzalo Benedit Val, Gabriel y Diego Echeverri Bandres, Aritza y Enaut Craamer.

Junior femenino. María Irigoyen Sancho y Edurne Izcue Ros.



SH Metalgraf

Sub-23. Dario Silvestre Pascual, Pablo Alfaro Cañete, Gorka Induráin Gastón, AndrésGarde Antoñana, David Oteiza Vidarte, David López Ciordia y Aitor Izcue Ros.

Élite. Asier Izu Berrade, Ander Bengoa Altuna, Uli Recalde Koller, Carlos Gómez Azcona y Javier Sein Goñi.

Élite femenino. Anjara Andueza.