Mikel Nieve: “He sufrido mucho, nunca me había visto tan limitado”

Actualizada 23/09/2020 a las 06:00

El día que Mikel Nieve Iturralde (Leitza, 1984) llegó a su casa se encontró con que los niños de la ikastola del pueblo le habían dejado siete dibujos con mensajes de ánimo pegados con celo en la puerta de su casa. Un detalle que le gustó mucho. Para Nieve, un hombre que no cae en la euforia en la victoria ni se hunde cuando las cosas vienen mal dadas, el Tour de Francia 2020 ha sido muy duro. Las caídas le han mermado hasta hacerle abandonar.



¿Cómo se encuentra?

Bien, recuperando. Poco a poco voy mejor. En el momento me dio pena bajarme del Tour, pero había un momento en el que no podía seguir por el dolor. Ahora toca parar, recuperar y ver cómo afronto lo que queda de temporada.

¿Cómo sucedió todo?

Tuve dos caídas. En la primera etapa pasando por la zona cerca de meta me caí y me golpee duro. Íbamos rápido y fue un golpe seco, y ahí ya empecé con problemas. Me di un golpe muy fuerte en la cadera, y en la cabeza, rompí el casco. A partir de entonces empezó a molestarme la espalda y el cuello, y con el paso de los días cada vez fue a peor. Se me iba cargando cada vez más. Luego me caí por segunda vez el fin de semana en los Pirineos, el día de Laruns. Yo he querido seguir, hemos trabajado duro para recuperar de día en día con el equipo, pero no ha podido ser.

¿Qué incidencia tenía el golpe en su día a día en el Tour?

Cada día terminaba con la espalda cada vez más contracturada. Lo tratábamos todas las tardes, y también antes de las etapas. Notaba mejoría, pero conforme pasaba la etapa se me iba cargando la espalda. Terminaba fastidiado, los últimos días tenía hasta problemas para dormir. Al final estaba tan contracturado que no podía ni hacer fuerza en los pedales. Ha sido un Tour muy sufrido, la verdad.

Y aún así lo intentó en los Alpes.

Sí, en el día de descanso pudimos tratar la lesión mejor, pude descansar y en la etapa siguiente me vi bien de inicio. Pero en la escapada se me fue cargando la espalda, y no podía, no tenía fuerza. Vi que no podía mejorar y en esas circunstancias es mejor parar y recuperar bien.

¿Le ha dado muchas vueltas a seguir o no?

Ha sido mentalmente duro. Había días en los que notaba una pequeña mejoría, y tenía una pequeña esperanza de ir a mejor, pero los últimos ya veía que no era posible. Más que de cabeza ha sido duro físicamente, porque he sufrido bastante. Caerse y lesionarse es una cuestión de mala suerte, verte limitado se lleva mal.

¿Es la grande que más ha sufrido?

Sí. He tenido carreras en las que me he caído y me he hecho daño, o he estado enfermo, pero nunca me he visto tan limitado. Ha habido días en los que me costaba hasta seguir al pelotón. El último, cuando ya vi que no podía ni seguir a la grupeta de los esprinters vi que no podía seguir así.

¿Cómo es la decisión de retirarse?

Es duro. Al final había trabajado mucho por llegar bien al Tour y sabía que estaba en buena forma. Pero cuando ves que no puedes, no puedes. Estás lesionado, y es lo que hay.

En 19 grandes no había abandonado nunca.

Ya. Tampoco es algo a lo que le de muchas vueltas. Hasta ahora había tenido suerte con las caídas, y esta vez me ha tocado. Lo peor es la sensación de impotencia, porque estaba bien y creo que podía haberlo hecho bien.

¿Había sido muy duro llegar bien al Tour en un año tan extraño?

Yo había hecho lo mismo de otras temporadas. Igual un poco más retrasado todo, pero la preparación ha sido parecida a otras grandes. En Burgos y Polonia me vi bien, y tenía la esperanza de hacerlo muy bien en el Tour.

¿El ritmo de Jumbo no dejaba hacer nada?

Ellos y los Bora le han puesto mucha velocidad a la carrera. Yo lo he sufrido más porque estaba limitado, pero creo que la carrera ha sido como en los últimos años.

Ha sido tipo Sky.

Sí, cuando tienes un líder muy fuerte y confías en él tratas de controlar la carrera para que él remate. Este año ha sido Jumbo, otros Sky... es la forma de correr. En la tele parece muy sencillo, pero intentar marcharte de un equipo a esa velocidad es muy muy difícil.

Al margen de Pogacar el último día, ¿quién la sorprendido?

Lo que sube Van Aert, es un corredor impresionante.

¿Cómo lo ha hecho Mitchelton?

Nos ha faltado un poco de suerte. Adam tuvo el amarillo, ha hecho dos veces segundo... Una victoria nos hubiera dado un poco más de brillo.

¿Qué plan tiene?

No hay que replantearse muchas cosas. Lo primero es recuperar, estaré parado una semana con masaje y unos ejercicios. Y luego ya veré si hago la Vuelta u otras carreras.

¿Cómo puede ser una Vuelta en octubre?

El tiempo va a ser diferente. No será el calor de verano, puede que nos llueva o que nieve, pero durante el año ya corremos otras pruebas como París-Niza el Giro con nieve. Si se corre la Vuelta será una buena señal.

Otros años a estas alturas ya está casi acabando la temporada.

Sí, pero tampoco cambian tanto las cosas, solo que se retrasan. Hemos estado tres meses en casa y todo depende de cómo lo hayas llevado, yo lo he llevado bien. Si me recupero y estoy bien, iré con ganas.

Sus grandes



GRANDE RESULTADO

1. Vuelta 10 10º (una etapa)

2. Giro 11 10º (una etapa)

3. Vuelta 11 10º

4. Giro 12 10º

5.Tour 13 12º

6. Vuelta 13 23º

7. Tour 14 18º

8. Vuelta 14 12º

9. Giro 15 17º

10. Vuelta 15 8º

11. Giro 16 25º (una etapa y montaña)

12. Tour 16 17º

13. Tour 17 14º

14. Vuelta 17 16º

15. Giro 18 17º (una etapa)

16. Tour 18 23º

17.Giro 19 17º

18. Vuelta 19 10º

19. Tour 20 Abandono