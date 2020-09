Induráin: "Landa puede pisar el podio, y creo que a Roglic se le va a hacer largo el Tour"

Actualizada 12/09/2020 a las 18:48

El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin afirmó que el ciclista español Mikel Landa (Bahrain) "tiene que ir a mejor" y "puede pisar el podio" en París y cree que al actual líder, el esloveno Primoz Roglic, se le puede "hacer largo" el Tour de Francia, y espera que Alejandro Valverde (Movistar Team) recupere bien para afrontar con opciones el Campeonato del Mundo en ruta en el circuito de Imola (Italia).

"Landa tiene que ir a mejor. El líder lleva mucho tiempo en forma y el Tour creo que se le va a hacer largo. Le quedan muchas etapas. Este viernes 'perdieron' los franceses y, por moral y como tiene al equipo, Landa el podio puede pisarlo", manifestó en el Santander Talks en Segovia, tras completar una ruta en bici de montaña entre Madrid y la capital castellano-leonesa junto a un grupo de periodistas e influencers.

Miguel Induráin celebró el cambio generacional con la irrupción de corredores como Egan Bernal, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. "Que vengan corredores nuevos es bueno. Ha habido unos años en los que no ha habido cambios de corredores y no existía recambio. Este año han despuntado muchísimos. Es bueno que vengan corredores nuevos, que necesitan menos tiempo para ponerse en forma en un año tan raro", indicó.

Antes del inicio del Tour, Induráin habría apostado por Tom Dumoulin, pero le ha sorprendido que tenga que trabajar para Roglic. "Creía que iba a llegar en buena forma. De los que están ahí creo que Bernal es que más opciones tiene, porque los puertos que quedan le vienen mejor. Roglic es más de puertos explosivos", pronosticó el embajador de la iniciativa 123aCorrer de Banco Santander.

El campeón navarro cree que este Tour beneficia más a los escaladores porque hay poca contrarreloj. "Me gusta en una gran vuelta esa lucha contra el tiempo. Este año hay, pero muy tarde y cuando todas las cartas están claras. Estas grandes vueltas sin contrarreloj benefician más al escalador. Son carreras diferentes, están todos muy igualados y las diferencias son mínimas. Todos se vigilan, hay miedo y son más conservadores. Y los organizadores quieren que hasta el último día no se sepa quién va a ganar el Tour", destacó.

"HICE SIETE VUELTAS Y NO PUDE CON ELLA"

Indurain, que desveló que el francés Bernard Hinault fue su ídolo, lamentó no haber logrado ningún triunfo en La Vuelta a España. "Hice siete Vueltas y no pude con ella. En abril, la humedad y las alergias podían conmigo, no rendía muy bien", señaló en alusión a las fechas entonces de la ronda española, previa en su época a las otras dos grandes, el Giro y el Tour de Francia.

Innovador en su momento con el estreno de 'la Espada', la rompedora bici con la que batió el Récord de la Hora en el velódromo de Burdeos (Francia) en septiembre de 1994, Induráin es partidario de la tecnología aplicada al ciclismo.

"¿El potenciómetro? No vamos a estar andar poniendo y quitando. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías: el carbono, el cambio eléctrico, los frenos de disco. Pasa lo mismo en las motos, la fórmula uno, el fútbol, con el VAR. Pero al final tienes que tener piernas para rodar. La tecnología está ahí: o la quitas o la pones. Soy partidario de aprovechar la tecnología", resumió.

Aunque siente nostalgia de sus años en el pelotón porque le gustaba "competir y estar en el ajo", el embajador de Banco Santander destacó la dureza de una profesión en la "una piedra te saca" de la carrera. "Pinchar, sí que pinchaba, pero los momentos más fáciles. Cuando vas controlando la carrera se te complica menos. Tenías que estar atento, pero me he caído muchas veces en el Tour", recordó.

Su recuerdo más sonoro fue el triunfo en Luz Ardiden en 1990, la culminación de su transformación en escalador y en el que ganó el pulso al estadounidense Greg Lemond y al español Marino Lejarreta, dos especialistas. El más complicado, la bajada del Tourmalet en 1993. "No estaba en mi mejor momento, pero puede superar el día", evocó.

Sobre las opciones de Alejandro Valverde en el Mundial de Imola, cree que les irá bien a los italianos. "No será tan duro como en Suiza. A ver cómo recupera Alejandro del Tour. Cualidades tiene porque tiene punta velocidad, resistencia y donde va lucha por la victoria. Se tendría que relajar un poco en el Tour, pues temporada queda para hacer el último tramo con más holgura", dijo Indurain, que reniega del uso del móvil. "No tengo ni wasap: o me llamas o me buscas. No me gusta mucho porque pierdo el tiempo", apuntó el quíntuple triunfador en los Campos Elíseos.

Miguel Induráin, que debía enfrentarse este sábado al reto de la Santander Madrid-Segovia MTB, de 117 kilómetros, llegó a Segovia en ruta en MTB desde Cercedilla. Indurain completó los 50 kilómetros del segundo de los tramos proyectados en la prueba antes de su anulación por la COVID-19 junto a un reducido grupo de periodistas.

El exciclista volvió a disfrutar de la bici de montaña, tras su debut en la modalidad en la cronoescalada Santander Reset de Valdemorillo, y culminó la ruta bajo Acueducto de Segovia. Posteriormente, disfrutó de los últimos kilómetros de la etapa del Tour de Francia en el Santander Talks y comentó la decimocuarta etapa de la prueba francesa, entre Clermont-Ferrand y Lyon.