La Induráin baraja abandonar Navarra

La marcha cicloturista la Induráin, que se lleva disputando desde 1992, baraja la posibilidad de abandonar Navarra en futuras ediciones. De momento es una opción que está en estudio, pero que ha cobrado fuerza después de las serias dificultades que ha tenido el club organizador, K1T, para sacar adelante la edición de 2020.

La organización de La Induráin ha recibido críticas y ha sentido una falta de apoyo social en Villava para sacar adelante la edición 2020. A pesar de presentar un completo y exhaustivo plan de seguridad y sanitario aprobado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, y que en los años que la sede de la prueba pasó a celebrarse de Bera a Villava ha dejado mucha riqueza en la localidad. La situación que se ha vivido este año también ha dolido al pentacampeón del Tour, que no vería con malos ojos un cambio de sede.

POTENCIAL TURÍSTICO ENORME

Desde que la Induráin trasladó a Villava y está organizada por K1T no ha parado de crecer. Esta edición, si no llega a ser por la pandemia, estaba previsto ampliar los inscritos a 3000 participantes. Y no solo es el crecimiento de participantes, sino de dónde vienen. Más del 70% son de fuera de la Comunidad foral, y vienen atraídos por la carrera, la organización y el entorno, que les enamora. No deja de ser curioso que institucionalmente no se vea su potencial turístico y se apoye.

