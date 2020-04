Anulada de forma definitiva la Vuelta a Navarra 2020

Actualizada 15/04/2020 a las 17:21

Finalmente no habrá Vuelta a Navarra 2020. El club K1T y la empresa M2 Eventos, organizadores de la prueba, han anunciado a través de un comunicado que la edición 2020, inicialmente prevista para finales de mayo y comienzos de junio, no se disputará. Se había barajado la posibilidad de buscarle otras fechas, pero se ha terminado desistiendo. La organización de la prueba apunta que la crisis sanitaria del covid-19 y sus consecuencias impide el desarrollo de la prueba con garantías plenas de salud y seguridad. Además afirma que los 22 equipos invitados a la carrera no tienen la certeza de poder preparar la prueba en condiciones -no hay carreras-, y económicamente la crisis ha provocado la caída de patrocinadores privados y del apoyo institucional.