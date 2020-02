La UCI da la razón al Caja Rural y deja sin sanción al equipo tras dos posibles positivos

Actualizada 27/02/2020 a las 16:41

El Caja Rural-Seguros RGA, equipo navarro de la UCI ProTeams -segunda categoría del ciclismo profesional-, no será sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras la resolución del expediente abierto en 2019 en base a dos posibles casos de dopaje.



"La comisión disciplinaria de la UCI, una vez analizadas las explicaciones dadas por el equipo, ha decidido dejar sin efecto el expediente abierto por la UCI el pasado mes de diciembre de 2019 porque no se dan las condiciones para que el equipo se vea afectado", comunicó el equipo.



El Caja Rural "comparte la decisión" y se alegra de que este caso se haya resuelto de una forma "lógica y coherente", dejando sin efectos una posible sanción anunciada por la UCI a finales de 2019, que ha quedado en nada tras la defensa de la entidad ciclista.



"Además, el equipo quiere poner de manifiesto una vez más su política de tolerancia cero ante el dopaje y la defensa del cumplimiento de la normativa existente. Seguiremos colaborando estrechamente con las instituciones en la lucha por un deporte limpio", aseguró el equipo.



Por otro lado, creen que esta medida de la UCI "refuerza" su determinación por un "proyecto de cantera". "Llevamos años trabajando con el objetivo de que nuestros jóvenes crezcan a nivel personal y profesional", explicó el Caja Rural-Seguros RGA.



Esta resolución de la UCI no sanciona los dos casos de dopaje que salpicaron al Caja Rural. Por un lado, el portugués Domingos Gonçalves dio valores anómalos en su pasaporte biológico entre 2016 y 2018, si bien sólo en 2016 formó parte del Caja Rural.



Por otro lado, el español Jaime Rosón, ahora suspendido y en las filas del Movistar Team, dio positivo en 2017 cuando formaba parte del Caja Rural si bien no se ratificó la sanción hasta inicios de 2019. Sin pruebas que determinen que ambos casos fueran culpa del Caja Rural, la UCI deja sin sanción al equipo español.