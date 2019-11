Club ciclista villavés: el fichaje de Roberto

20/11/2019 a las 06:00

Llegué al Club Ciclista Villavés de la mano de Roberto Ustárroz, un amigo de mi primo Jesús que corría en el club. Hace un par de años, Roberto me dijo que yo había sido su mayor aportación al ciclismo. De los últimos mensajes que he recibido estos años con esta locura de las carreras de ultrafondo, creo que es el que más ilusión me ha hecho, y precisamente porque no se refería a un puesto en una carrera de 2.000 kilómetros. El fichaje de Roberto era como se me conocía en mis a

Etiquetas Javier Iriberri

Selección DN+