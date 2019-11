13/11/2019 a las 06:00

Hay un elemento que no soporto encima de la bicicleta, la lluvia. Ni se me ocurre salir a entrenar lloviendo, y normalmente en mi cabeza amenaza más lluvia que en las previsiones y, a la mínima duda, me quedo en casa, en el rodillo, con culote corto y una buena música. El rodillo, también ha evolucionado y yo con él, aunque no tengo claro si mi evolución en este apartado ha sido a mejor.



Al principio, las sesiones duraban una hora pero luego, a medida que las carreras eran m

Etiquetas Javier Iriberri

Selección DN+