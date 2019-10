23/10/2019 a las 06:00

Pensaba que lo había conocido todo en las prueba de ultrafondo. He peleado contra todos los males que pueden acechar a este tipo de carreras: recorridos mal hechos, desniveles imposibles y todo tipo de inclemencias meteorológicas. Tantos años y tantos kilómetros... pensaba que ya nada me iba a sorprender. Pues no. Esta última semana he seguido The Japanese Odyssey, la carrera más difícil que he conocido. Un buen amigo se presentó en la salida, junto a prácticamente los corredores europeos más experimentados en la autosuficiencia.

La prueba recorre Japón desde el volcán Sakurajima, en el sur, hasta el km 0 del país, en el centro de Tokio. Salen 2200 kilómetros, con un desnivel acumulado de 40.000 metros y en ese modo tan difícil que es la autosuficiencia. Pero The Japanese Odyssey va un poco más allá. El recorrido, entre los controles de paso, es libre para los corredores. Pueden utilizar carreteras, pistas o caminos y, para terminar de rozar lo imposible, tiene su fuera de control. Con todos estos ingredientes y, agradeciendo que el tifón que asoló Japón adelantó su paso por la primera mitad de la carrera 24 horas, arrancó la prueba.

El desnivel, desde el primer momento, fue durísimo, un continuo sube y baja con porcentajes importantes. Los tramos por pistas se sucedían y, de esta forma, los kilómetros no se iban acumulando como los corredores esperaban. Además, no podían parar para hacer los descansos diseñados. El fuera de control les seguía muy de cerca. En las primeras 44 horas, apenas recorrieron 600 kilómetros. Eso, los primeros cinco clasificados en la carrera, lo que da una idea clara de la dureza.

Lo peor les llegó a los corredores hacia la mitad de la prueba. Las pistas fuera de las carreteras eran más frecuentes y el tifón había dejado su huella en el monte. A partir de ese momento, los track que habían preparado los corredores e incluso la organización ya no valían para nada. Los participantes siguieron los caminos entre carreteras que se cortaban por la cantidad de desprendimientos de tierra que había dejado el tifón.

Algunos salieron tras más de 12 horas andando por caminos que, a veces, estaban cortados por los efectos del tifón. Otros tuvieron que pasar la noche en el monte para regresar a la carretera con la luz del día. Casi todos buscando una ciudad donde arreglar la bicicleta o comprarse unas nuevas zapatillas y continuar la prueba, donde una nueva tormenta les esperó en Nagoya y Tokio.

Los corredores tuvieron que hacer frente a todo esto con la falta de sueño y el cansancio, que se acumula poco a poco en una carrera de ultrafondo. Precisamente, por eso, la Japanese Odyssey se convirtió en una carrera de supervivencia más que una prueba sobre la bicicleta.

Ahora que está tan de moda, sobre todo en las redes sociales, lo de correr “la carrera más dura del mundo” de cualquier modalidad, los influencers de la vida lo tienen fácil. Pueden ir a la Japanese Odyssey, aunque tienen un problema. Si tienen que contar la carrera para sus followers, no la terminan.



Javier Iriberri Ultrafondista

