La fiesta de Carlos Burguete

25/09/2019 a las 06:00

Me da muchísima envidia la gente que se acerca para consultarme sobre su próximo objetivo en la bicicleta, bien en una prueba cicloturista de larga distancia o un objetivo particular para llegar a un kilometraje importante. Este año, la temporada ciclista de Carlos Burguete, cicloturista del Egüesibar, me ha tenido totalmente enganchado. Bastante más que la temporada del campeón austriaco Cristoph Strasser, por la sencilla razón que Carlos se movía en unos campos nuevos, inexplorados

Etiquetas Javier Iriberri

