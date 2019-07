Actualizada 16/07/2019 a las 12:55

El ciclista español Mikel Landa (Movistar) ha explicado que "afortunadamente no fue nada" la caída que sufrió el lunes durante la décima etapa del Tour de Francia, pero no ha ocultado que "de ánimo" se encuentra "un poco peor" porque ha vuelto a sufrir "otro golpe duro que toma remontar".



"Hoy me he levantado con algún dolor más, pero afortunadamente no fue nada: un golpe en el brazo, otro en la cara y nada más. De ánimo estoy un poco peor, es otro golpe duro toca remontar. Queda mucha carrera y habrá que pensar en lo que queda. Ayer sí que le daba vueltas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Venía muy bien, la carrera ayer nos iba muy bien, habría sido una gran oportunidad para acercarnos al objetivo de este Tour y te sucede una más. Pero lo pasado es pasado. No quiero perder más tiempo en eso", explicó Landa ante la prensa durante el día de descanso del Tour.



A partir de ahora, su objetivo será "buscar alguna etapa" e intentar reengancharse "como sea a la general". "Iremos viendo, todavía no ha pasado el tiempo suficiente para darle la vuelta. Ahora mismo no encuentro algo que me enganche. Necesito mi luto, mis dos días malos, dejarme en paz, y se le dará la vuelta a todo y cambiará la suerte, espero", deseó.



En cuanto al resto de aspirantes al triunfo final, Landa remarcó que "todavía hay bastantes favoritos". "Los que están por detrás, como Fuglsang y Pinot, que son bastante guerrilleros, seguramente moverán la carrera e influirán bastante. Ojalá el tiempo que llevo perdido también me conceda algo más de margen para atacar, pero en el Tour es complicado. Se defiende cualquier puesto y en cuanto te acercas al décimo puesto empieza a haber muchos intereses y no se hace fácil remontar", analizó.

Selección DN+