Unzué: "Nuestro espíritu es el de los inicios"

Actualizada 06/04/2019 a las 09:18

Este sábado reconocen la labor del equipo durante estos 40 años, ¿qué le dice?

Va a ser un día muy bonito en lo personal, pero también para toda la gente que ha hecho posible estos durante 40 años, y que se haya podido llegar hasta hoy. Y entre esa gente están los aficionados, está José Miguel Echávarri, el Club Ciclista Estella... Son 40 años de un caso único, ser el equipo más longevo del mundo. Y qué mejor sitio para celebrarlo que en casa.

¿Le asusta mirar hacia atrás?

No lo he hecho nunca, lo haré el día que pare.

¿Por?

Porque la propia concepción del ciclismo no nos deja mirar para atrás. Esto es inmediato, siempre estamos pensando y trabajando en lo próximo que viene. En eso llevo estos últimos años.

Pero 40 años son su vida.

Sí, es mi vida. Hemos tenido buenísimos momentos, y también muy difíciles. En 40 años hay días increíbles, que cuando los recuerdas te emocionan aunque pase el tiempo.

Ha sido una vida muy intensa, cada temporada, cada día las ha exprimido como un limón.

Yo es algo que nunca he visto con perspectiva ni con distancia, porque al final estoy habituado a esta forma de vivir y de ver las cosas. El día a día te absorbe, pero con una idea clara: que si las cosas no salen un día, al siguiente tienes una nueva oportunidad para mejorar lo del anterior. Eso, y que siempre trabajas con gente joven, con chavales de 20 a 35 años, y algunas excepciones algo muy reconfortante. Los días malos pueden ser la antesala de uno magnífico.

¿Y es capaz de saborear una victoria a pesar de estar metido en el embudo del día a día?

Salvo las clásicas, que son carreras de un día, el resto que son pruebas de una semana o las grandes de tres, que es donde nosotros más hemos brillado, vives al día y no hay tiempo para saborear nada. Pasas la línea de meta, y ya andas pendiente de la recuperación para estar perfecto 16 horas más tarde.

Pero valorarlo sí que lo valora.

Sí, pero en la vorágine de la competición al final no le das los matices a las cosas, y el matiz es el que te hace ver las cosas de otra forma. La diferencia entre el ciclismo y lo demás es que entre competiciones apenas hay momentos para pararte, ver y disfrutar. Aquí se disfrutan las pequeñas cosas, no hay tiempo ni lugar para los grandes disfrutes.

¿De qué pequeñas cosas disfruta?

A mí me pone mucho estar con gente joven con ilusión de competir, de hacer las cosas bien... la posibilidad de ayudarles, de hacer posible este equipo con 30 patrocinadores es algo muy satisfactorio. Al final un equipo como el nuestro está compuesto por las pequeñas ilusiones de todos los que estamos ahí por intentar hacer las cosas bien.

El ciclismo es cíclico. Si se gana una vez una cosa, ¿dónde se le saca el gusto para querer repetir?

El ciclismo de hoy es global y el nivel de competitividad es tan grande que necesitas el estímulo permanente de la competición. Nunca ganas suficiente para saciarte.

¿Nunca?

No.

¿Por qué?

Porque al final ganar es algo muy difícil, sea la carrera que sea. Hay muchos momentos del año en los que estás compitiendo en tres frentes a la vez, y al cabo de la temporada tienes más de 300 oportunidades para ganar y en realidad acabas teniendo 30, una de cada diez carreras. Sabiendo que cada etapas es diferente, cada vuelta es distinta, por eso este deporte es tan dinámico, tan de improvisar, vas siempre de un sitio para otro, nunca caes en el aburrimiento...

¿Y no se agota?

Hasta el día de hoy no. Pero sí que es verdad que el cansancio aparece cada vez más a menudo. A mí viajar o ir a las carreras no me cuesta, lo que peor llevo es la dedicación, todo lo que hay por detrás para que un equipo salga adelante. El nivel de intensidad cada día es mayor. A mí me gusta tener ese contacto diario con los corredores, ir a ver sitios... eso lo necesito. Desde que se fue José Miguel Echávarri la gestión la llevo yo.

Y lo lleva mal.

No es lo que más me guste, vivo peor que antes. A mí me resulta más atractiva la competición, que es un reto diario. En las carreras es más fácil rehacerte que en la gestión.

¿Cómo es posible que después de 40 años una estructura siga viva? ¿suerte, capacidad, resultados? “engañar “ a tantas casas para que pongan dinero no tiene que ser sencillo.

Todos tratamos de hacer lo mismo, con más o menos suerte. Y todos buscamos soluciones para seguir en esto. Es verdad que nosotros empezamos en un momento muy difícil con Reynolds, que después nos fuimos consolidando y hemos tenido la suerte de contar con grandes corredores, que han justificado los esfuerzos económicos de nuestros patrocinadores y los esfuerzos personales de todos nosotros porque esto siga adelante. Cada año es renovar el voto de la ilusión, porque ves que los ciclistas, los auxiliares y masajistas que cada año esperan más. Todos estamos en actividad permanente, no hay relajo, hay una especie de obligación por reportar siempre.

En 40 años ha conseguido que los que fueron sus propios ciclistas sean ahora sus directores. El ciclo completo.

Siempre hemos querido construir todo alrededor de una pequeña familia. En este tiempo este equipo ha renunciado a cosas muy interesantes por mantenerse fiel a nuestra filosofía, a nuestra gente de casa, de confianza. Todos hemos empezado con alguien. En un deporte tan exigente como este, la fidelidad siempre me ha parecido una virtud esencial. Todas las personas que componen este equipo, desde la figura hasta el último de los auxiliares, son gente apasionada. No se aguanta mucho aquí si esto no te encanta. Esta es una familia en la que existe el compromiso de todos porque esta historia de la que disfrutamos dure lo máximo posible en el tiempo. Eso es algo que lo ven los corredores, y se contagian.

¿El espíritu de este equipo sigue siendo el mismo que cuando nació el Reynolds hace 40 años?

Sí. Yo recuerdo cómo venían a recogerme los hermanos Legarra y la gente de Irurtzun a las carreras de juveniles. Yo antes estaba más orientado al fútbol, pero si ellos no me hubieran llevado y traído a las carreras no estaría aquí. Y era como hoy, con la diferencia de los tiempos, pero era así. Íbamos a cada carrera con una ilusión máxima.

¿Qué le dio a usted la gente del Irurtzungo?

Sin ellos la cadena no hubiera sido posible. Ellos nos transmitieron unos valores, y nuestra condición navarra que nos hace un poco particulares. Mira qué estructuras hay en Navarra. Nosotros, Caja Rural, Manolo Azcona, la gente del Burunda, el Villavés, los Otín de toda la vida, Juan Mari Guajardo, Miguel Sabalza en las organizaciones, Alfonso Galilea en la UCI... ese espíritu se ha contagiado. Si yo no hubiera conocido a los Legarra en mi aventura de ir a correr a Estella , esto no hubiera sido posible. Me vieron tan mal que me trajeron de Estella a Orokien. Sin ellos igual esto no sería igual, seguro.

¿Cómo mira al futuro?

Soy una persona optimista por naturaleza. Siempre. Sé que estamos en un país en el que llevamos 60 años en los que nunca han faltado los grandes ciclistas, como Bahamontes, Poblet, llegó la era Kas, la era Fagor, Super Ser, Luis Ocaña, los Perico, Miguel, Lejarreta, Pereiro, Contador, Alejandro -que todavía lo tenemos por aquí dando guerra- no tengo ninguna duda de que tendremos dignos sucesores de todos ellos. El ciclismo es un deporte que está en la genética de este país. Mientras tengamos la suerte de tener una gran compañía o marca, como ahora puede ser Telefónica, este país tendrá un buen futuro ciclista. Somos un país muy brillante en cualquier deporte, y en el caso del ciclismo más todavía.

Hay Reynolds para rato.

Me gustaría. Yo pienso continuar. Creo que hemos formado una estructura sólida, experimentada, y sería mi deseo que cuando llegue mi hora, que no debe estar muy lejos aunque suena horrible la verdad, esta estructura continúe. Sería mi último gran placer ver a esta estructura que navegue sola y que pueda continuar.

Pero para eso queda mucho aún.

La verdad es que me siento con fuerzas, tengo la ilusión y las ganas intactas. Es verdad que es muy fácil trabajar con Telefónica, porque nos cuida mucho y su protección es importantísima. A mí me gustaría que en España nunca faltara una gran estructura ciclista, y más en un deporte como el nuestro que se ha globalizado. Hay que ver cómo están en Italia, que no tiene ninguna marca en el World Tour. Para los países tradicionales del ciclismo en Europa -España, Francia e Italia- no está resultando sencillo sacar grandes equipos para el World Tour. Y curiosamente Inglaterra, Holanda y Bélgica sí lo están logrando. Creo que en España hay materia prima para mucho más. Si nuestra estructura sigue viva, damos un motivo más a los organizadores de carreras, que tampoco lo están pasando bien, a seguir adelante, y que los equipos más pequeños crezcan también.

¿Qué es la carrera de Estella para ustedes?

Es una carrera que, en el fondo es la fiesta del ciclismo navarro, es un día muy bonito para todos. Creo que es algo muy grande que año tras año se siga pudiendo hacer la carrera, y eso es gracias a la labor de todos, y en especial el Club Ciclista Estella, que ha sabido capear tiempos muy difíciles. Para nosotros es un día de disfrutar, porque es nuestro entorno más familiar. Que si luego gana un navarro o alguien de Movistar, pues sensacional.

Pero también tiene su contrapeso, será de las carreras que para ustedes tienen más compromiso.

Hombre, si fuera por nosotros es de las que nunca quieres dejar de ganar, pero la competencia es enorme. Y luego las cosas te hacen más o menos ilusión según te cueste ganarlas. Y la carrera de Estella es de las que más nos cuesta ganar. Todo el mundo espera a ver qué hacemos para luego moverse. Pero es un día en el que vemos a la gente feliz. Mirad el año pasado la alegría que se llevó todo el mundo con la victoria espectacular que consiguió Alejandro. Este año, aunque no esté él, trataremos de hacerlo bien y pelear nuestras opciones. Pero no nos lo van a poner fácil. Eso es seguro.

