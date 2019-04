Mikel Landa: “Pienso en el Giro, pero aquí quiero hacerlo bien”

Actualizada 06/04/2019 a las 09:18

Mikel Landa Meana (Murguía, 1989) regresa a Estella, donde no competía desde 2016. Será la quinta vez que el ciclista alavés tome parte en el Gran Premio Miguel Induráin, en el que ha tenido de todo. Fue 31º en 2010, acabó segundo, a dos segundos de Dani Moreno en la edición de 2012. Sus ds últimas participaciones se han contado por abandonos (2013-16).



¿Cómo está?

Acabo de salir de la fractura de clavícula que me hice en Mallorca. He vuelto a competir, y poco a poco voy cogiendo confianza otra vez y cogiendo una dinámica positiva.



La victoria en la Coppi-Bartali le habrá servido.

Sí, mucho. Me ha venido muy bien para la confianza, no la esperaba.



¿Cuánto ha perdido?

De forma creo que no estoy mal de todo, pero lo que me falta es ritmo de competición. En el tiempo que he estado parado he hecho mucho rodillo, y me he cuidado con las comidas todo lo que he podido. Pero soy consciente de que vengo a competir contra gente que tiene mucho más ritmo que yo. La gente viene de Tirreno, París-Niza, de la Volta, y eso se nota.



Ha estado viendo la etapa del sterrato de la Vuelta al País Vasco que termina en Gorraiz, ¿qué sensaciones se ha llevado?

Me parece una etapa muy peligrosa, todo el mundo sabe de antemano que hay zonas que tienen mucho peligro y eso va a generar mucha tensión para coger la posición. Hay zonas que parecen elegidas a posta.



¿Qué es lo más peligroso?

La bajada de tierra hacia Ustarroz tiene alguna curva peligrosa, y sobre todo los cruces. Es una etapa con muchísimos cambios de direción en urbanizaciones, pueblos... eso es lo que más me ha asustado.



¿Se maneja bien ahí?

No me manejo mal, y con la ayuda del equipo espero pasarlo bien. Pero vengo de una lesión, y no quiero volver a irme al suelo.



¿Qué idea tiene en la Itzulia?

Me gustaría disputarla, pero no sé cómo estoy. Vengo de ganar en Italia, pero no sé realmente cuál es mi nivel. Aquí habrá mucho más nivel que en Italia. Iré día a día.



El recorrido es muy exigente.

Sí, en la línea de todos estos años. La crono es muy dura y va a marcar las primeras diferencias, en la etapa de Gorraiz hay que salvar el día sin percances. Y luego quedan los dos últimos días que son muy duros con Arrate y la etapa de Éibar.



En cualquier caso usted mira más al Giro de Italia.

Sí, es mi objetivo junto con el Tour de Francia. Tengo la carrera en el Giro, pero aquí lo quiero hacer bien.



Hace unas semanas dijo que, a pesar de la lesión, va en tiempo y forma para llegar bien al Giro.

Sí, totalmente. Ha sido muy importante cuidarme bien en las comidas y hacer rodillo en el tiempo que he estado lesionado. Ahora ya es afinar la forma.



¿Le gusta la próxima edición del Giro?

He visto algunas etapas y me gusta el recorrido. Me parece un Giro duro, exigente, y en mi caso las contrarreloj me van a condicionar un poco. Pero la última semana es durísima.



Y con más candidatos a la victoria que nunca.

Sí, es verdad. Parece que este año todo el mundo quiere optar al Giro. A mí es algo que me gusta y me motiva, porque la carrera va a estar mucho más abierta y con muchos frentes abiertos.

