Toda competición es un reto en sí misma. Superarse, del primero al último es el objetivo. No será sencillo para el Gran Premio Miguel Induráin en su 21ª edición superar la espectacular victoria que consiguió Alejandro Valverde en el Paseo de la Inmaculada hace poco más de un año. Pero para eso saldrán los 18 equipos esta mañana en Estella, todos con un idéntico objetivo: suceder al campeón del mundo, que ha cambiado Estella por las tierras de Flandes para intentar agrandar una trayectoria inigualable.



En su 21ª edición el Gran Premio Miguel Induráin ha hecho una pequeña modificación respecto al trazado de los últimos años. Un guiño cultural con vistas al Camino de Santiago. La primera parte de la prueba, la que tradicionalmente sirve para que se forme la escapada, viajará hasta Viana para regresar a Estella previo paso por el Circuito de Navarra, que se rodeará por un tramo de sterrato de unos 600 metros porque coincide una actividad con la carrera. Hasta el kilómetro 102 no llega la primera ascensión a Ibarra. Y a partir de ahí se endurece la carrera, con el trazado habitual de los últimos años: Guirguillano (1ª), Lezáun (2ª), y Erául (2ª) además de los tres pasos por el alto de Ibarra, el último cuando falten solo dos kilómetros para la meta.



TRES BLOQUES PODEROSOS



La prueba estellesa contará con 18 equipos de los que cuatro serán World Tour. Y dentro de ellos habrá tres que, presumiblemente tomen la iniciativa: Movistar, por el mero hecho de correr en casa y defender el título del año pasado; Mitchelton, que ha sido uno de los grandes animadores de las ediciones pasadas y viene con un bloque con corredores muy en forma (Hamilton y Schultz, tercero el año pasado) y el todopoderoso Astana, el gran dominador de lo que va de temporada con 21 victorias, que competirá con artillería pesada en Estella: los Izagirre, Luis León, Omar Fraile y Peio Bilbao. Cualquiera de ellos tiene opciones reales de victoria esta tarde en el Paseo de la Inmaculada.



De los World Tour queda el UAE Emirates de Matxin, un equipo nuevo en estas lides, que llega con 11 victorias y dos corredores interesantes: Sergio Henao, que ya hizo segundo en 2016, y Tadej Pogacar, que viene de hacer una impresionante Vuelta ao Alentejo.



LOS QUE QUIEREN DESCONTROL



Y después están los otros 14 equipos que buscarán dar la sorpresa en Estella. Habrá quienes traten de sorprender con una escapada desde lejos, algo que por otra parte se ha mostrado como un imposible y que no ha tenido buenos resultados en los últimos años, o quienes busquen beneficiarse del trabajo de control de los grandes para buscar la sorpresa en la parte final de la prueba.



Dentro de esa función de dinamitar la carrera buscarán su escacio los otros tres equipos de casa de la clásica estellesa. Caja Rural-RGA acude con un bloque mermado por las lesiones, sin sus primeros espadas, pero con gente joven que quiere hacerlo bien, como Julen Amézqueta. Euskadi-Murias buscará seguir la buena racha que Sanz comenzó en Portugal y hacer un último ensayo para la Itzulia. El burladés Óscar Rodríguez hará de punta de lanza. Y a la Fundación Euskadi de Jorge Azanza no le quedará otra que tratar de sorprender. Ibai Azurmendi y Diego López corren en casa, y atención a lo que haga el colombiano Sergio Higuita en el último paso por Ibarra a dos de meta.

