Unzué: "Valverde es un adicto de la bicicleta"

Actualizada 26/10/2018 a las 15:07

Eusebio Unzué, director del Movistar, aseguró en la concentración del equipo en Gorraiz que al colombiano Nairo Quintana "no se le puede enterrar" a pesar de no haber cumplido las expectativas en las grandes vueltas de la temporada, espera la explosión de Mikel Landa en 2019 y en sus halagos a Alejandro Valverde le definió como un "corredor único y adicto a la bicicleta".



"En cierto modo, la temporada la ha salvado Valverde con el título mundial, pero menos en las grandes el equipo ha estado bien. Entre otros resultados, Carapaz cumplió con su cuarto puesto en el Giro y Marc Soler ganó la París Niza bien. En el Tour pasamos bien la primera semana y la caída de Mikel nos lastró, le privó de su mejor versión, y Nairo no fue capaz de marcar las diferencias en su su terreno", afirmó. A pesar de que Nairo no obtuvo en el Tour al nivel esperado, -fue décimo y ganó la etapa de Saint Lary- la confianza en el colombiano sigue intacta y en 2019 el equipo seguirá apostando por él como favorito.



"Nairo en 2018 siguió con su regularidad, pero ni en Tour ni Vuela fue capaz de marcar la diferencia en su terreno, en la montaña. En la etapa del Tour ganó por raza, orgullo, no por sus condiciones. Su año ha sido de menos nivel que otros, pero confiamos en Nairo", declaró. Unzué destacó que "Nairo es siempre favorito en todas las carreras, los rivales le respetan, aunque algunos dicen que es el candidato del Tour 2019 por estrategia. A Nairo no se le puede enterrar".

El director del Movistar no cree que fuese un error la idea de llevar tres lideres al Tour de Francia ni que el problema del bajo rendimiento de sus hombres fuertes se debiera al sobreentrenamiento.



"En el Tour la mala suerte nos privó de Landa, y Nairo no sé por qué no rindió como esperábamos todos, ojalá fue por sobreentrenamiento, como él dice, así sabríamos el motivo, porque no lo sé", manifestó. Unzué dejó claro que el Tour será el gran objetivo de Quintana en 2019 y que el calendario del resto de corredores se conocerá cuando se hagan públicos los recorridos de Giro y Vuelta. De momento se conoce el recorrido del Tour, idóneo para escaladores y con la motivación de que haya poca crono y que la etapa cronometrada llegue antes que las jornadas de montaña.



"El Tour este año es más atractivo para los escaladores, estarán contentos, con poca contrarreloj, y antes de la montaña, por lo que puede ocurrir de todo, y la carrera no quedará bloqueada hasta el último día. Este modelo es más acertado", dijo. Sí dejo claro Unzué que "Mikel Landa podría hacer perfectamente Giro y Tour" y espera que el alavés tenga el año de su explosión definitiva. "Este año debería haber sido el de su consolidación, para que se convenciera de que podía ganar una gran vuelta. El año que viene veremos un Mikel diferente", indicó.



Unzué se refirió al potencial del Sky en relación a su millonario presupuesto, pero no todo es cuestión de dinero, dijo. "El ciclo de Froome no lo ha hecho el dinero, sino su calidad, pero sus rivales del pelotón han sido compañeros de equipo, y eso es cuestión de invertir en sus contrataciones. Derrotarlo es casi imposible, nunca le falta un compañero a su lado. Partir con esos compañeros supone una tranquilidad para el líder. Ganar un Tour es difícil, pero mas aún volverlo a ganar. El dinero sirve para rodearse de hombres de calidad", afirmó.



Sobre Valverde, Unzué no regateo elogios. Cree que habrá "un antes y un después" del campeón murciano. "Habrá un antes y un después de Valverde, eso siempre pasa después de un campeón. No hay nadie en el ciclismo que gane durante 16 años. Lo tiene todo, donde vaya es una opción de victoria, en todo tipo de carrera. Será difícil olvidar la figura de Valverde. Los últimos 14 meses son una barbaridad. En julio del año pasado estaba caso retirado, y tiene desde entonces 14 victorias y un Mundial", apuntó. "Es adicto a la bicicleta. Con su nivel, hasta que él piense que ya no puede ganar estará en competición. Si le respetan las lesiones tenemos Alejandro para rato", declaró.

