El burladés Óscar Rodríguez logra un épico triunfo en La Camperona

El burladés Óscar Rodríguez ha logrado un épico triunfo en La Camperona, en la decimotercera etapa de la Vuelta a España.

El corredor del Euskadi-Murias, equipo debutante en la Vuelta, ha logrado un gran triunfo en el puerto leonés, de primera categoría.

Rodríguez, que en su etapa de formación pasó por el Lizarte, se ha metido en la numerosa fuga del día, junto a corredores de la talla del belga Thomas de Gendt, el holandés Bauke Mollema, el ruso Ilnur Zakarin, el polaco Rafal Majka, el campeón de España, Gorka Izaguirre, y otro navarro, Imanol Erviti, pero con una gran remontada en los dos últimos kilómetros ha logrado imponerse en solitario.

Por detrás, Nairo Quintana arañó unos 5 segundos a Simon Yates y 15 segundos a su compañero Alejandro Valverde y el resto de favoritos. No hubo grandes ataques, sino cambios de ritmo, y ningún candidato aprovechó la jornada para dar un golpe sobre la mesa.

